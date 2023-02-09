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الاقتصادي

43.3 مليار درهم تجارة الإمارات وهونج كونج

ثاني الزيودي يتحدث في المنتدى (من المصدر)
10 فبراير 2023 01:41

مصطفى عبد العظيم (دبي) 

بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات وهونج كونج، 43.3 مليار درهم (11.8 مليار دولار) خلال 2022، فيما جاءت هونج كونج ضمن أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة بنسبة مساهمة 2% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، حسب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية. وأكد معاليه، خلال منتدى الأعمال بين الإمارات وهونج أمس، قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، والتي تشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية، في ظل الرؤية الاستشرافية لقيادة البلدين بتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب من التعاون الثنائي والعمل الاقتصادي المشترك.

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تسيير التجارة الدولية
في السياق ذاته، أكد وزراء ومسؤولون في حكومة هونج كونج، خلال مؤتمر صحفي، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات كمحور مهم في تسيير التجارة الدولية، مشيرين إلى تطلع بلادهم إلى توسيع التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة في المجالات الاقتصادية المختلفة.

مكتب لغرف دبي
وأعلنت غرف دبي، على هامش فعاليات المنتدى، بحضور معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، جون لي، رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج ومشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في الإمارات وهونج كونج، عن افتتاح مكتب تمثيلي جديد للغرفة في هونج كونج، ليشكل بوابة للاستثمارات المتبادلة بين دبي وهونج كونج.
كما وقّعت غرف دبي خلال منتدى الأعمال مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية التجارة في هونج كونج تحدد محاور التعاون الرئيسية لتحقيق أهدافهما المشتركة، وعلى رأسها تطوير التبادل التجاري بينهما ورفعه إلى مستويات عالية، وتأسيس بيئة اقتصادية إيجابية تدعم تطور العلاقات بين المدينتين، وتفتح أمامهما آفاق الفرص الاقتصادية العالمية. 
ومن جانبه، أكد جون كيه سي لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية، أن العلاقات التجارية والسياسية بين الإمارات العربية المتحدة وهونج كونج آخذت في النمو أكثر من أي وقت مضى، مضيفاً: «من الواضح أننا نتعاطى مع الأعمال التجارية بنفس الطريقة، من خلال دعم الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا والبحث عن حلول مستدامة حيث أظهرت هذه المهمة التجارية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عمق العلاقات التجارية القائمة وإمكانية القيام بالكثير». 
من جهته قال الغرير: «يأتي افتتاح المكتب التمثيلي الجديد، وتوقيع مذكرة التفاهم ليعكسا حرصنا التام على تطوير التعاون المشترك، وتعزيز الزخم في حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين».

الإمارات
هونج كونج
التجارة غير النفطية
ثاني الزيودي
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