سوق دبي لأعلى مستوياته في 4 أشهر ونصف

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، مع توالي إعلان الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قياسية وتوزيعات سخية لعام 2022، ونجح سوق دبي في الصعود لأعلى مستوياته في 4 أشهر ونصف، فيما واصل سوق أبوظبي مكاسبه للجلسة التاسعة على التوالي.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.144 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، منها 2.544 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و600.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة بنهاية تداولات أمس ناهزت 2.05 مليار درهم، موزعة بواقع 1.67 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية 371.1 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 390.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 20 ألف صفقة.

وواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه لتاسع جلسة على التوالي، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.11% ليغلق عند 9934.94 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.03% ليبلغ مستوى 10010.64 نقطة، ليسجل المؤشرين أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.