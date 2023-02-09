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«جي إف إتش» تسجل ربحاً بقيمة 90.25 مليون دولار

جي إف إتش
9 فبراير 2023 21:20

سجلت مجموعة «جي إف إتش» ربحاً صافياً يؤول للمساهمين بقيمة 90.25 مليون دولار خلال عام 2022 مقارنة بـ84.22 مليون دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 7.2%، وتعزى هذه الزيادة إلى أعمال الصيرفة الاستثمارية، والمساهمات المعززة بشكل كبير من شركتنا التابعة خاصة الخدمات المصرفية التجارية والبنية التحتية، بالإضافة الى أنشطة الخزينة. بلغت ربحية السهم عن عام 2.65 سنت مقارنة بـ 2.60 سنت لعام 2021، بزيادة قدرها 1.9%، فيما بلغ إجمالي الدخل للعام 441.67 مليون دولار بزيادة 10.8%، من 398.75 مليون دولار في العام السابق. بلغ صافي الربح الموحد للسنة 97.71 مليون دولار مقابل 92.62 مليون دولار في عام 2021، بزيادة 5.5%. بلغ إجمالي المصروفات للسنة 343.96 مليون دولار مقارنة بـ 306.13 مليون دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 12.4%. بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين مليار دولار في 31 ديسمبر 2022 بزيادة 3.5% من 0.96 مليار دولاربنهاية عام 2021. وارتفع إجمالي أصول المجموعة 20.9% إلى 9.76 مليار دولار في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ 8.08 مليار دولار في 31 ديسمبر 2021. تماشياً مع هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية أرباح بواقع 6% من القيمة الاسمية بالدولار (0.0159 للسهم)، بانتظار الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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