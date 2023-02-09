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الاقتصادي

النفط يواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي

النفط يصعد بعد رفع قيود السفر الأميركية
9 فبراير 2023 10:25

صعد النفط في المعاملات المبكرة اليوم الخميس مواصلا مكاسبه لرابع يوم على التوالي مع اضطراب تحميل الخام في تركيا والتفاؤل بشأن استمرار تعافي الطلب في الصين، الأمر الذي عزز المعنويات.

وبحلول الساعة 0239 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.26 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 78.58 دولار لبرميل. وارتفع الخامان بأكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع.

كما تلقت أسعار الخام دعما من آمال تعافي سريع للطلب من الصين بعد إنهاء ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم سياسة صفر كوفيد الصارمة التي استمرت ثلاثة أعوام.

لكن زيادة مخزونات الخام الأمريكية فرضت ضغوطا على مكاسب النفط. وارتفعت المخزونات في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021.

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المصدر: وكالات
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