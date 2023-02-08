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الاقتصادي

102 مليار درهم تجارة الإمارات وأميركا خلال 2022

102 مليار درهم تجارة الإمارات وأميركا خلال 2022
9 فبراير 2023 02:14

مصطفى عبد العظيم (دبي) 

ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2022، إلى مستوى قياسي بوصوله إلى نحو 102 مليار درهم لأول مرة، فيما سجلت صادرات الدولة إلى أميركا ارتفاعاً تاريخياً لتصل إلى 25.3 مليار درهم (7 مليارات دولار)، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الأميركي الذي صنف الإمارات في المرتبة الـ 21 عالمياً بين أكبر أسواق الصادرات الأميركية، والمرتبة الـ 45 بين أكبر أسواق الواردات. ووفقاً لبيانات المركز التابع لوزارة التجارة الأميركية، قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022 إلى 101.8 مليار درهم (27.75 مليار دولار) مقارنة مع 84.46 مليار درهم (23 مليار دولار) لعام 2021، بنمو نسبته 20.6%.

إجمالي الصادرات
وبحسب البيانات، قفز إجمالي قيمة صادرات دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة خلال عام 2022 إلى 25.35 مليار درهم (6.9 مليار دولار) وهو أعلى مستوى تسجله صادرات الدولة إلى أميركا على الإطلاق، مقارنة مع صادرات بلغت 21.84 مليار درهم (5.95 مليار دولار) في عام 2021، وبنمو نسبته 16%، لتأتي بذلك الدولة في المرتبة الـ 21 عالمياً بين أكبر أسواق الصادرات الأميركية حول العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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واردات الدولة
وبلغت في المقابل واردات الدولة من الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2022، أكثر من 76.5 مليار درهم (20.85 مليار دولار) مقارنة مع 62.67 مليار درهم لعام 2021، بنمو قدره 20.2%، لتأتي بذلك في المرتبة الـ 45 عالمياً بين أكبر أسواق الواردات للولايات المتحدة.
وبلغ العجز في ميزان الدولة التجاري مع الولايات المتحدة خلال عام 2022 نحو 51 مليار درهم (13.9 مليار دولار) مقارنة بعجز قدره 40.8 مليار درهم في عام 2021.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأخير من العام الماضي أكثر من 26.8 مليار درهم (7.3 مليار دولار) توزع بين واردات من الولايات المتحدة بلغت 21.2 مليار درهم (5.8 مليار دولار) وصادرات إماراتية بلغت 5.3 مليار درهم (1.45 مليار دولار).

أبريل أعلى مستوى
وبحسب البيانات، سجل شهر أبريل الماضي أعلى مستوى لصادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي بلغ 2.95 مليار درهم (805.4 مليون دولار)، فيما سجل شهر ديسمبر الماضي أعلى مستوى للواردات من الولايات المتحدة خلال العام الماضي، بلغ 7.9 مليار درهم (2.16 مليار دولار).
وتقوم الإمارات بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، وغيرها من السلع غير النفطية.

تجارة الإمارات وأميركا
الإمارات وأميركا
الإمارات
أميركا
التبادل التجاري بين الإمارات وأميركا
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