سوق أبوظبي يسجل أطول سلسلة مكاسب يومية منذ يناير 2022

أبوظبي (وام)

واصلت أسواق الأسهم المحلية سلسلة مكاسبها في ختام تداولات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 3.7 مليار درهم مع تسجيل سوق أبوظبي أطول سلسلة مكاسب يومية منذ يناير 2022.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.136 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.14 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.546 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و594.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة بنهاية تداولات أمس بنحو 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.21 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية 293.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 320 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 17 ألف صفقة.