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الاقتصادي

افتتاح «ياس سي وورلد» للحياة البحرية

مريم المهيري ومحمد المبارك ومحمد الزعابي خلال الافتتاح (من المصدر)
9 فبراير 2023 02:14

رشا طبيلة (أبوظبي)

افتتحت ميرال، وسي وورلد باركس آند إنترتنيمنتس، أمس مركز «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ جزيرة ياس، أبوظبي»، الأول من نوعه في المنطقة المتخصص بأبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية.
يقام المركز على مساحة 8602 متر مربع بجزيرة ياس في أبوظبي، ويلعب دوراً مهماً في جهود الحفاظ على الحياة البحرية في الدولة والمنطقة، من خلال إجراء برامج متكاملة للأبحاث والإنقاذ وإعادة التأهيل وإطلاق الحياة البحرية، بإشراف فريق يضم نخبة من علماء الحياة البحرية والمتخصصين في مجال الدراسات والأبحاث ورعاية الحيوانات.
ويقوم فريق الأبحاث بالمركز بإجراء دراسات تطبيقية تركز على البيئة البحرية للخليج العربي، وتغطي موضوعات متنوعة مثل التنوع البيولوجي البحري، ومرونة النظام البيئي، والحفاظ على الحياة البحرية الحساسة، واستعادة الموائل الحرجة، ومصايد الأسماك، والتلوث، وصحة الحياة البرية. 
وحضر الافتتاح معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في الدولة، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من دولة الإمارات، وممثلين عن «سي وورلد باركس آند إنترتنيمنتس».
ويعكس افتتاح المركز التزام ميرال بدعم إعلان دولة الإمارات 2023 عاماً للاستدامة. وتركز جهود المركز على تعزيز وعي المجتمع ومسؤوليته تجاه حماية الحياة البحرية والموائل والنظم البيئية في المنطقة، وتسخير المعرفة والخبرة الطويلة التي تتمتع بها «سي وورلد» والتي تمتد لأكثر من 60 عاماً في رعاية الحيوانات والإنقاذ وإعادة التأهيل والدراسات البحثية والعلمية لتعزيز جهود الحفاظ على الحياة البحرية في المنطقة. 

عام الاستدامة
قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال: «نفخر بأن نستهل عام الاستدامة في دولة الإمارات بافتتاح «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ»، الذي يعد المركز الأول من نوعه لأبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية».
وأضاف: «إن هذا الافتتاح يمثل دفعة مهمة للجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لتعزيز الوعي والمعرفة بأهمية الحياة البحرية وحمايتها وإلهام الجيل القادم من علماء الأحياء البحرية وحثهم على معرفة المزيد عن رؤية أبوظبي طويلة الأمد لحماية الحياة البحرية وموائلها الطبيعية. ونعمل بالتعاون مع سي وورلد لدفع آفاق العلم والمعرفة حول أهمية الحفاظ على الحياة البحرية في أبوظبي ودولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة بشكل أوسع». 
وأضاف: «ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة ارتباطاً وثيقاً بالبحر منذ القدم، ويجسد افتتاح المركز شعار عام الاستدامة«اليوم للغد»، ويعكس التزامنا بتعزيز الاستدامة وحماية مواردنا لمستقبل الأجيال القادمة».

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نقل المعرفة والخبرات
وقال محمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لـ«ميرال»، في تصريحات صحفية أمس: «يأتي افتتاح ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ»، بالتزامن مع عام الاستدامة في الإمارات، ويضم أكثر من 60 عالماً متخصصاً في الحيوانات البحرية ورعايتها وسيجري بحوثاً مركزة على الحياة البحرية في الخليج العربي».
وأضاف: من خلال المركز نحرص أيضا على نقل المعرفة والخبرات من علمائنا في المركز إلى جيل المستقبل لزيادة الشغف والاهتمام برعاية الحيوانات البحرية في المستقبل.
وحول مشروع سي وورلد أبوظبي، قال الزعابي: إن الأعمال التطويرية لـ«سي وورلد أبوظبي» تسير على قدم وساق حيث أعلنا في ديسمبر الماضي عن إنجاز 93% من الأعمال الإنشائية، وحققنا أكثر من ذلك في نسبة الإنجاز في الوقت الراهن تمهيداً لافتتاحه خلال العام الجاري.

التراث البحري
قال سكوت روس، رئيس مجلس إدارة «سي وورلد باركس آند إنترتنيمنت»: فخورون بشراكتنا مع ميرال لافتتاح هذا المركز الأول من نوعه في الدولة الذي يمثل ثمرة جهود سنوات طويلة، ولا يسعنا الانتظار للإعلان عن الافتتاح الرسمي، والعمل معاً دفع جهود حماية وصون الحياة البحرية التي تمتاز بغناها وتنوعها في المنطقة. لأكثر من 60 عاماً، أكدت سي وورلد التزامها الراسخ بحماية الحياة البحرية والأنظمة البيئية وإلهام الآخرين وبذل المزيد من الاهتمام والعناية بالحياة البحرية، ويمثل توسيع هذا الإرث ليشمل دولة الإمارات العربية المتحدة أمراً هاماً للمضي قدماً في الجهود العالمية للحفاظ على الحياة البحرية وإحياء التراث البحري الغني والمتنوع لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

أبوظبي
الإمارات
ميرال
جزيرة ياس
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