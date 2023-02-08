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مليارا درهم تداولات عقارات الشارقة خلال يناير

جانب من إمارة الشارقة
8 فبراير 2023 20:07

الشارقة (الاتحاد) سجلت إمارة الشارقة تداولات عقارية بإجمالي ملياري درهم خلال شهر يناير الماضي، وبلغ إجمالي المعاملات المنفذة 2999 معاملة، وفق نتائج التقرير الشهري الصادر من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة. وحسب بيانات الدائرة، بلغ عدد معاملات البيع 673 معاملة بنسبة 22.5% من عدد المعاملات الكلي، وبلغت عدد معاملات الرهن 250 معاملة بنسبة 8.3% من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية وصلت إلى 510 ملايين درهم، فيما بلغت بقية معاملات التصرفات الأخرى 2076 معاملة ونسبتها 69.2%. وجرت معاملات البيع في 93 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة فيها 4.3 مليون قدم مربعة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 162 قطعة أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 245 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 266 معاملة من إجمالي المعاملات. وأظهر التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 136 معاملة، تلتها منطقة الرقيبة بعدد 84 معاملة، ثم الخان بـ 60 معاملة، ثم منطقة حوشي بـ 49 معاملة بيع. أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة الخان بقيمة تداول وصلت إلى 266.2 مليون درهم، تلتها منطقة الرقيبة بحجم تداول بلغ 106.4 مليون درهم، وحققت منطقة مويلح التجارية الرقم نفسه بـ 106.4 مليون درهم، ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ 69.6 مليون درهم. وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على منطقتي الثمامة بـ 6 معاملات، والمدينة القاسمية بـ 5 معاملات، أما من حيث قيمة التداول، فقد شهدت منطقة الثمامة تداولات وصلت قيمتها إلى 7.9 مليون درهم، تلتها منطقة «الطيبة1» بحجم تداول وصل إلى 2.6 مليون درهم. وفي خورفكان، جاءت منطقة المديفي كأعلى منطقة تداول بعدد 7 معاملات، وصلت قيمتها إلى 5.7 مليون درهم. وفي مدينة كلباء، تصدرت منطقة صناعية كلباء المشهد بعدد 6 معاملات بيع. بينما جاءت منطقة «سهيلة31» أعلى منطقة من حيث حجم التداول بقيمة بلغت 1.6 مليون درهم.

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