«الإمارات الإسلامي» يُصدر صكوكاً مقومة بالدرهم

دبي (الاتحاد) أصدر «الإمارات الإسلامي»، ذراع الخدمات المصرفية الإسلامية التابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، صكوكاً مقومة بالدرهم قيمتها مليار درهم، وهي تُعد الأولى من نوعها من قبل مصرف إماراتي.وشهد الإصدار ذو أجل الاستحقاق البالغ ثلاث سنوات طلباً قوياً من جانب المستثمرين وتجاوزت طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.5 مرة، وأتاح سجل الأوامر القوي، الذي تجاوز 2.5 مليار درهم، لـ«الإمارات الإسلامي» تقليص معدل الربح إلى 5.05%، بفارق 67 نقطة أساس عن سندات الخزينة الحكومية الإماراتية. ويأتي إطلاق الصكوك في أعقاب بيع بنك الإمارات دبي الوطني لسندات بقيمة مليار درهم في يناير الماضي. وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات الإسلامي»: يؤكد نجاح إصدار الإمارات الإسلامي لأول صكوك مقومة بالدرهم دور سوق السندات المقومة بالعملة المحلية كمصدر مهم لتمويل الشركات وبتسعيرات جذابة، كما يمثل الطلب القوي على الإصدار ثقة كبيرة من جانب المستثمرين العالميين المتوافقين مع الشريعة الإسلامية، ويُظهر تنامي الإقبال على منتجات وخدمات الدخل الثابت المقومة بالدرهم، ويفخر المصرف بلعب دور مهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي رائد في المنطقة، ودعم المبادرات الحكومية المكرسة لتحقيق ذلك. وقال محمد كامران واجد، نائب الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات الإسلامي»: شكل النجاح الكبير لإصدار بنك الإمارات دبي الوطني لسندات مقومة بالدرهم الإماراتي والتي تجاوزت طلبات الاكتتاب فيها المعروض بكثير، حافزاً مشجعاً للإمارات الإسلامي التابع للمجموعة للاستفادة من فرصة التسعير الجذاب للصكوك المقومة بالدرهم، ويعكس الطلب القوي على هذه الصكوك وجود إقبال جيد من جانب المستثمرين المتوافقين مع الشريعة الإسلامية على هذا النوع من إصدارات الصكوك، وفي الوقت نفسه، سمح لنا التزام الصكوك الصارم بأحدث معايير التوافق مع الشريعة الإسلامية الاستفادة من قاعدة كبيرة من مصادر السيولة العالمية وجذب مجموعة واسعة من المستثمرين، ويتماشى هذا الإصدار الرائد مع هدف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تعزيز تطور سوق الدين المحلي، ودعم تحقيق أهداف مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي». ولعبت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دور المنسق العالمي لإصدار الصكوك، بينما لعب بنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ستاندرد تشارترد دور مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين.