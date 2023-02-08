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الاقتصادي

667 مليون درهم صافي أرباح «دانة غاز»

منشأة نفط تابعة لـ«دانة غاز»
8 فبراير 2023 20:04

حققت «دانة غاز»، صافي أرباح قيمته 667 مليون درهم خلال العام 2022 مقارنةً بـ 1.16 مليار درهم في عام 2021. وسجّلت الشركة، قبل احتساب مصادر الدخل والمخصصات الأخرى، صافي أرباح مُعدل بقيمة 718 مليون درهم مقارنةً بـ 469 مليون درهم خلال العام 2021، بزيادة نسبتها 53%، وجاء هذا النمو القوي في الأرباح على أساس سنوي بفعل ارتفاع أسعار النفط والغاز والتزام الشركة المستمر بخفض التكاليف.وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 17% إلى 1.94 مليار درهم مقارنةً بـ 1.66 مليار درهم في 2021، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار المحققة لبيع المنتجات، والذي جاء مصحوباً بزيادة لمعدلات إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق، في حين انخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 5% إلى 209 ملايين درهم خلال العام 2022 مقارنةً بـ 220 مليون درهم في 2021. وارتفع معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 1% ليصل إلى 34.300 برميل نفط مكافئ يومياً. وعقب إنجاز مشروع إزالة الاختناقات بنجاح في محطة «خورمور» لمعالجة الغاز في إقليم كردستان العراق، زادت الطاقة الإنتاجية للمحطة بواقع 50 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً لتصل إلى 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، حيث بلغ إجمالي إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق مستوى قياسياً بمقدار نصف مليار قدم مكعبة في يوم 14 يناير وذلك للمرة الأولى في تاريخها، مما سينعكس إيجابياً على معدلات إنتاجها وإيراداتها خلال عام 2023. وكانت دانة غاز قد توصّلت إلى اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لدمج مناطق امتيازاتها الحالية وفق شروط مالية أفضل، والتي بموجبها سيتم تمديد العمر الاقتصادي لأصولها، وبالتالي تحقيق قيمة أفضل ومردود للأطراف كافة على مدار السنوات القادمة، وتنتظر هذه الاتفاقية الحصول على الموافقة النهائية من البرلمان المصري والمتوقعة لاحقاً هذا العام.

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