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الاقتصادي

تعاون بين «الاتحادية للضرائب» و«اتصالات من &e»

خالد البستاني وعبد الله الأحمد يوقعان الاتفاقية
8 فبراير 2023 20:02

أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقية تعاون مُشترك مع «اتصالات من &e» لتقديم حزمة من التسهيلات والامتيازات في إطار مبادرة «باقة موَفَّق» لتسهيل الامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستعد الهيئة لإطلاقها خلال العام الحالي، وذلك ضمن جهود الهيئة للمساهمة في إطلاق مشروعات تحوُّلية كُبرى وسريعة تُركِّز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً. وقع الاتفاقية خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات من &e». وتأتي الاتفاقية - التي تم توقيعها في مقر الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي – في إطار استعدادات الهيئة لإطلاق مبادرة «باقة موَفَّق» قريباً، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خصوصاً في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على الامتثال الضريبي، حيث تقوم «اتصالات من &e» بموجب الاتفاقية بتقديم «حزمة دعم» لتشجيع المُسَجَّلين في «باقة موَفَّق» على الامتثال الضريبي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجموعة &e
الهيئة الاتحادية للضرائب
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