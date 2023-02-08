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الاقتصادي

«مصدر» توقع اتفاقية مع «فيربوند» لإنتاج الهيدروجين الأخضر

خلال توقيع الاتفاقية
8 فبراير 2023 20:00

أبرمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، مذكرة تفاهم مع شركة «فيربوند»، النمساوية بهدف استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر لصالح سوق أوروبا الوسطى.
تم توقيع مذكرة التفاهم مؤخراً، من قبل مايكل ستروغل، الرئيس التنفيذي لشركة «فيربوند»، ومحمد عبد القادر الرمحي، المدير التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر».

وبموجب الاتفاقية، سوف تتعاون الشركتان في تطوير مسارات لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا الوسطى، مع التركيز على النمسا والمنطقة الجنوبية من ألمانيا.

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وكانت «مصدر» قد أعلنت العام الماضي تأسيس إدارتها الجديدة للهيدروجين الأخضر، ووضعت هدفاً يتمثل في إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.
 وتولد «فيربوند» طاقتها الكهربائية بشكل تام تقريباً من مصادر طاقة متجددة صديقة للبيئة، وبشكل خاص من الطاقة المائية، ومن ثم طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما أنها تنشط في مجال نقل الطاقة والتجارة الدولية. وتعتبر «فيربوند» أن الهيدروجين الأخضر سيصبح ركيزة أساسية لإزالة الكربون من القطاعات ووسائل النقل في أوروبا، وقد أطلقت بالفعل العديد من المشاريع الرائدة لتوسيع سلسلة القيمة الخاصة بها لتشمل الهيدروجين الأخضر.
وعادة ما يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال عملية التحليل الكهربائي للماء بالاعتماد على مصادر طاقة متجددة. ويمكن استخدام حامل الطاقة الناتج في العديد من تطبيقات الطاقة، حيث يمكن استخدامه في شكل هيدروجين أو تحويله إلى مشتقات أخرى للصناعة أو الطاقة أو النقل، ما يدعم إزالة الكربون من القطاعات شديدة الانبعاثات مثل الصناعات الثقيلة والنقل لمسافات طويلة والشحن والطيران. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مصدر
الهيدروجين الأخضر
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