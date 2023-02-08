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الاقتصادي

«أكاديمية أبوظبي العالمي» و«إيدج» توقعان مذكرة تفاهم

خلال توقيع مذكرة التفاهم
8 فبراير 2023 19:58

وقعت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفية للمركز المالي الدولي في أبوظبي، ومجموعة EDGE Group PJSC (EDGE)، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع، مذكرة تفاهم لتعزيز تنمية المواهب والتطور المهني. بموجب هذه الاتفاقية، تتعاون أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وEDGE في المجالات المتعلقة بالتعلم والابتكار، وتعملان على تطوير وإنشاء برامج إعادة تأهيل المهارات وصقلها بهدف المساهمة في خلق فرص عمل مستدامة. توفر مذكرة التفاهم إطار عمل لكل من سوق أبوظبي العالمي وEDGE لتبادل أفضل الممارسات والخبرات بهدف تعزيز النمو ودعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في التحول إلى اقتصاد المعرفة من خلال التعاون الاستراتيجي. كما ستوفر هذه الاتفاقية لشركة EDGE إمكانية الوصول إلى أدوات عالمية المستوى لتقييم وتطوير المواهب. وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ومدير عام لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا التعاون مع EDGE على نشر الثقافة المالية وتطويرها وتعزيزها في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. نحن على قناعة بأن العمل مع EDGE سيضيف قيمة ملموسة لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي في سعيها المستمر لتمكين وبناء قوة عاملة عالية الكفاءة، والمساهمة بشكل إيجابي في نمو اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة». وقال ترايس الكتبي، رئيس الخدمات المساندة في مجموعة EDGE: «يشكل توقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي خطوة إضافية وأساسية في إطار التزام EDGE بتعزيز تنمية المواهب والتعلم المبتكر. ونسعى جاهدين من خلال هذه الشراكة لبناء برامج هادفة ومؤثرة لدعم تقدم ونمو مهارات وقدرات موظفينا، والدفع نحو المزيد من النمو عبر تعزيز ثقافتنا في التعلم المستمر والسعي للتميز. ونتطلع إلى الشروع في هذه المسيرة معاً».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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