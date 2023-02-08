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الاقتصادي

النفط يقفز لليوم الثالث مع تراجع الدولار

النفط يقفز لليوم الثالث مع تراجع الدولار
8 فبراير 2023 09:28

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء لتواصل مكاسبها التي حققتها خلال اليومين الماضيين، إذ انخفض الدولار بعد أن بدا رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أقل تشددا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق، ومع انخفاض مخزونات الخام الأميركية بشكل مفاجئ.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.1 في المئة، إلى 83.80 دولار للبرميل في الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، لتزيد من مكاسبها التي بلغت 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة.
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا، أو 0.2 في المئة، إلى 77.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 4.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر الدولار قليلا إلى 103.29 في التعاملات المبكرة، مواصلا الخسائر بعد تصريحات باول أمس الثلاثاء، مما جعل النفط أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
ومع زيادات أقل حدة في أسعار الفائدة الأميركية، يأمل السوق أن يتمكن أكبر اقتصاد في العالم ومستهلك النفط من تفادي تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي أو حتى الركود وتجنب تراجع الطلب على النفط.

 



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المصدر: وكالات
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