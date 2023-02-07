عمومية «أمان» توافق على التخارج وتحويل نشاطها إلى شركة استثمار

دبي (الاتحاد)

وافقت الجمعية العمومية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، خلال اجتماعها مؤخراً، على التخارج وبيع المحافظ التأمينية، وتحويل نشاط الشركة إلى شركة استثمار.

وفوضت الجمعية العمومية لشركة أمان، مجلس إدارة الشركة لإنهاء الإجراءات كافة مع الجهات الرسمية، وحملة الوثائق للتخارج من أعمال التأمين.

وكانت شركة أمان للتأمين قد أعلنت في وقت سابق أنها اتفقت مع شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، وشركة سلامة للتأمين، على بيع عمليات التأمين لهما شريطة موافقة المساهمين والجهات الرقابية.

ومن جهة أخرى، وافقت الجمعية العمومية لشركة أمان على قرار مجلس الإدارة بتحويل نشاط الشركة إلى شركة استثمار وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية.

وأكد الدكتور صالح الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة «أمان» أن الشركة تحقق تقدماً في تنفيذ الاستراتيجية التي أقرتها للخروج من أعمال التأمين وتحويلها إلى شركة استثمار، إذ تضمنت المرحلة الأولى بيع وتحويل محفظة التأمين إلى المشترين، بينما تضمنت المرحلة الثانية تحول «أمان» إلى شركة استثمارية.