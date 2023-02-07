«دبي التجاري العالمي» ينظم الدورة الأولى من «إنتيجريت ميدل إيست»

دبي (الاتحاد)

تستعد إمارة دبي لاحتضان النسخة الأولى من «إنتيجريت ميدل إيست»، والذي يستقطب خبراء التكنولوجيا السمعية البصرية ووسائل الإعلام الرقمية. ويقام الحدث في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023. ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 7000 خبير من المتخصصين في مجال دمج التقنيات وأخصائيي التقنيات الصوتية المرئية المحترفين وصناّع القرار في صناعات التطبيقات، بمن فيهم مشترو التقنيات التعليمية، ومهندسو المنازل الذكية، واستشاريو التصميم لمطوّري العقارات، ومزوّدو خدمات الضيافة ومجموعات البيع بالتجزئة، ومشترو حلول الشركات والمشاريع.

ويعقد هذا الحدث بالتزامن مع معرض «كابسات 2023»، المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية، الفعالية الأهم في قطاع تكنولوجيا الإعلام، والذي من المتوقع أن يستقطب حوالي 14000 زائر.

كما يتيح الحدث للزوار استكشاف العديد من المنتجات والخدمات التي يقدمها مزوّدو التقنيات السمعية والبصرية، بما في ذلك مراكز القيادة والتحكم العالمية (C3)، وشاشات العرض التي تعمل من دون لمس، وغيرها.