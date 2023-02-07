الأربعاء 8 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«دبي التجاري العالمي» ينظم الدورة الأولى من «إنتيجريت ميدل إيست»

«دبي التجاري العالمي» ينظم الدورة الأولى من «إنتيجريت ميدل إيست»
8 فبراير 2023 01:39

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الحبتور» و«بنجاش» يفتتحان «ذهبية دبي للبولو»
رئيس الدولة يستقبل سفراء الإمارات وممثلي بعثاتها في الخارج المشاركين في الملتقى الـ 17 لوزارة الخارجية

تستعد إمارة دبي لاحتضان النسخة الأولى من «إنتيجريت ميدل إيست»، والذي يستقطب خبراء التكنولوجيا السمعية البصرية ووسائل الإعلام الرقمية. ويقام الحدث في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023. ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 7000 خبير من المتخصصين في مجال دمج التقنيات وأخصائيي التقنيات الصوتية المرئية المحترفين وصناّع القرار في صناعات التطبيقات، بمن فيهم مشترو التقنيات التعليمية، ومهندسو المنازل الذكية، واستشاريو التصميم لمطوّري العقارات، ومزوّدو خدمات الضيافة ومجموعات البيع بالتجزئة، ومشترو حلول الشركات والمشاريع.
ويعقد هذا الحدث بالتزامن مع معرض «كابسات 2023»، المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية، الفعالية الأهم في قطاع تكنولوجيا الإعلام، والذي من المتوقع أن يستقطب حوالي 14000 زائر. 
كما يتيح الحدث للزوار استكشاف العديد من المنتجات والخدمات التي يقدمها مزوّدو التقنيات السمعية والبصرية، بما في ذلك مراكز القيادة والتحكم العالمية (C3)، وشاشات العرض التي تعمل من دون لمس، وغيرها.

دبي
الإمارات
مركز دبي التجاري العالمي
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
الرئيس الأوكراني وصل إلى المملكة المتحدة
عربي ودولي
الرئيس الأوكراني وصل إلى المملكة المتحدة
اليوم 15:57
طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا
عربي ودولي
دراسة حديثة تظهر عدم وجود متحورة جديدة لـ«كورونا»
اليوم 15:55
أرشيفية
عربي ودولي
إخماد حريق في مصفاة نفط روسية
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©