13 مليون مسافر عبر مطار الشارقة خلال 2022

الشارقة (الاتحاد)

استقبل مطار الشارقة خلال العام الماضي، 13 مليون مسافر، مقارنةً بـ 7 ملايين مسافر خلال العام الأسبق بنمو 84.73%، كما ارتفعت حركة الطائرات لتسجل 87.495 رحلة، مقارنةً بـ57.679 حتى نهاية عام 2021، بزيادة 51.69%، ليقترب من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» التي استقبل المطار خلالها 13.6 مليون مسافر خلال عام 2019.

وارتفع إجمالي مناولة الشحن عبر مطار الشارقة، خلال 2022، إلى أكثر من 170 ألف طن، بنمو 21.2% مقارنةً بنحو 140 ألف طن خلال عام 2021.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «تمثّل هذه النتائج القياسية قفزة نوعية في طريقنا نحو التميز والريادة، وتمثيلاً حقيقياً لرؤى وتطلّعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونتيجةً للمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة. كما أنها تدعم توجهاتنا الاستراتيجية في تنشيط قطاع السفر في إمارة الشارقة، وتطلعاتنا نحو تقديم مستوى فريد من الخدمات للمسافرين. ومن شأن ذلك أن يعزّز استثماراتنا نحو زيادة القدرة الاستيعابية للمطار وإغناء شبكة الوجهات السياحية للمطار»، مشيداً بكفاءة الموارد البشرية والبنى التحتية المتطورة، إضافةً إلى قيم الريادة التي تتبناها «الهيئة» لتحقيق إنجازاتها.

من جانبه، قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي: «نفتخر بتحقيق هذه الإنجازات، ونحرص على مواصلة درب النمو والريادة التي أرسينا قواعدها معاً، من خلال تعزيز البنية التحتية، واستقطاب المزيد من التقنيات والحلول الذكية، وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة عمل (الهيئة)؛ بهدف التعبير عن قيم (الهيئة) ورسالتها العليا في ترسيخ حضور مطار الشارقة كجهة رائدة على المستويات كافة».