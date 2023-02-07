44 مليار درهم قيمة التجارة بين الإمارات وهونج كونج

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وهونج كونج من نحو 8.2 مليار دولار (30.1 مليار درهم) عام 2014 إلى حوالي 12 مليار دولار (44.1 مليار درهم) عام 2021، حسب إحصائيات تم استعراضها خلال منتدى أبوظبي-هونج كونج للأعمال أمس.

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خلال كلمته بالمنتدى، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس تنمية التجارة في هونج كونج، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وهونج كونج باعتبارهما بوابتين مهمتين لحركة التجارة العالمية ولتوفيرهما بيئة جاذبة للاستثمار، فضلاً عن التسهيلات التجارية والحوافز المقدمة للمستثمرين، ووضوح التشريعات والقوانين الاستثمارية، بالإضافة إلى إسهاماتهما في دعم مبادرة الحزام والطريق الطموحة التي مهدت لتحولات جوهرية في مسارات التجارة العالمية.

وأشار الظاهري إلى قيام العديد من الشركات الإماراتية بضخ الاستثمارات في هونج كونج، منها طيران الإمارات، وموانئ دبي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، والاتحاد للطيران وغيره.

منظومة تنافسية

وأكد الظاهري أن غرفة أبوظبي تسعى بشكل متواصل لتحفيز اقتصاد إمارة أبوظبي والإسهام في تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030، مستندة إلى استراتيجية طموحة لتمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من إطلاق طاقاته الكامنة، وصولاً به نحو تحقيق أقصى درجات الأداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة، داعياً مجتمع الأعمال في هونج كونج والمستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة المتاحة، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

من جهته، قال جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة: «فخورون بعلاقاتنا القوية مع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، ونتطلع قدماً لالتماس النتائج الإيجابية التي ستنبثق عن منتدى أبوظبي-هونج كونج للأعمال».

حضر المنتدى جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وهوراس تشيونج كووك كوان، نائب وزير العدل في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وكريستوفر هوي تشينج يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونج كونج، ومعالي ألجيرنون ياو، وزير التجارة والتطوير الاقتصادي في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، والدكتور بيتر لام، رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية تجارة هونج كونج، وممثلون عن مكتب أبوظبي للاستثمار، والقطاع الخاص من كلا الجانبين، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين كلا البلدين.

تسريع التنمية

أكد الدكتور بيتر لام، رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية تجارة هونج كونج، أن السياسات الصديقة للأعمال التي تتبناها دولة الإمارات جعلت منها نقطة انطلاق ريادية للشركات الدولية الراغبة في دخول أسواق المنطقة الحيوية، معتبراً أن إمارة أبوظبي تشكل بوابة رئيسية باعتبارها المساهم الأكبر في اقتصاد دولة الإمارات.

وعلى هامش المنتدى، وقعت غرفة أبوظبي اتفاقيتي تعاون مع مجلس تنمية تجارة هونج كونج، واتحاد صناعات هونج كونج، بهدف تفعيل أنشطة التعاون والروابط بين الشركات في أبوظبي وهونج كونج لتسريع جهود تسريع التنمية والتقدم في آسيا والشرق الأوسط، كما قدم المشاركون من مكتب أبوظبي للاستثمار عرضاً توضيحياً حول المنظومة الاقتصادية في أبوظبي، كما جرى تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الطرفين.