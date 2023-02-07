«الاتحاد للشحن» توسع عملياتها في أفريقيا

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت الاتحاد للشحن مذكرة تفاهم مع شركة أسترال للطيران المحدودة لتوسيع الشراكة الحالية بين الطرفين وتعزيز التعاون بين أبوظبي ونيروبي وزيادة وصول الاتحاد للشحن في السوق الأفريقية. وتتضمن مذكرة التفاهم الشاملة توفير مجموعة إضافية من خدمات الشحن للعملاء من نيروبي إلى مقر شركة الاتحاد للشحن في أبوظبي ابتداءً من أبريل المقبل، ما يمنح عملاء الشركة سعة شحن إضافية للرحلات القادمة من العاصمة الكينية. ويسهم توسيع نطاق الشراكة بين الاتحاد للشحن وأسترال للطيران في تعزيز عمليات الشركة الإماراتية في السوق الأفريقية.

ووقعت الاتحاد للشحن عام 2021 اتفاقيات مستوى الخدمة مع أسترال للطيران لتوفير حلول شحن جوي موثوقة واقتصادية لنقل الأدوية في القارة الأفريقية، والتي شكلت أول اتفاقية نقل مشترك تبرمها الاتحاد للشحن فيما يتعلق بنقل المستحضرات الصيدلانية، وأكدت التزام شركائها الكامل بأحدث لوائح ومعايير شحن الأدوية المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي وممارسات التوزيع الجيدة. وتستند الاتفاقية الأخيرة إلى الشراكة الموسعة بين أسترال للطيران وإمارة أبوظبي، والتي تنص على زيادة عدد رحلات الشركة إلى العاصمة أبوظبي بدعم من الاتحاد للشحن. وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في الاتحاد للطيران: «يؤكد توقيع مذكرة التفاهم التزام الاتحاد للشحن وأسترال للطيران بتطوير شبكات النقل الخاصة بالشركتين، وتوفير حلول أكثر شمولاً لنقل البضائع الدولية بين نيروبي وأبوظبي. وتتيح الشراكة للاتحاد للشحن توسيع شبكة عملياتها في السوق الأفريقية وزيادة سعة الشحن الواردة إلى نيروبي والصادرة عنها، إلى جانب تعزيز العلاقات المشتركة بين العاصمتين الإماراتية والكينية، وتطوير طريق نقل رئيسي مع إحدى أكثر المدن الأفريقية أهميةً».