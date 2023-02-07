«اللولو» تفتتح فرعاً في ربدان مول

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت مجموعة اللولو هايبر ماركت في ربدان مول بأبوظبي، بالتعاون مع جمعية بين الجسرين التعاونية.

افتتح الفرع الجديد الشيخ حامد بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة جمعية بين الجسرين، بحضور يوسف علي موسليام، العضو المنتدب، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية.

ويوفر المتجر الجديد الذي تبلغ مساحته الإجمالية 7413 متراً مربعاً، خيارات التسوق الشهيرة لدى متاجر لولو، والتي تشمل تشكيلات السلع التموينية المفضلة، المنتجات الطازجة والتي تم تنسيقها على أحدث مفاهيم التسوق العالمية. كما سيجد المتسوقون أحدث صيحات الأزياء في المتجر متعدد الأقسام.

ويحظى المتجر بمساحة واسعة لمواقف السيارات تسع لعدد 552 سيارة.

ويقع الهايبر ماركت الجديد في مركز تسوق ربدان الجديد، والذي يشمل عدداً من المرافق والمتاجر مثل ماكينات الصرافات ومتاجر الاتصالات.

وقال يوسف علي: «سعداء بافتتاح متجرنا الجديد في ربدان مول بالتعاون مع جمعية بين الجسرين. وذلك يؤكد التزامنا بالوصول إلى تحقيق سوق متنوع وشامل. ويأتي هذا الافتتاح تماشياً مع رؤيتنا الطموحة في المواصلة في التوسع والتطوير في السوق المحلي، ومواكبة التطور العمراني في الدولة».