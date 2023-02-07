الأربعاء 8 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«اللولو» تفتتح فرعاً في ربدان مول

خلال الافتتاح (من المصدر)
8 فبراير 2023 01:39

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل سفراء الإمارات وممثلي بعثاتها في الخارج المشاركين في الملتقى الـ 17 لوزارة الخارجية
أرشد العلوي يعوض توريه في قائمة «الصقور»

افتتحت مجموعة اللولو هايبر ماركت في ربدان مول بأبوظبي، بالتعاون مع جمعية بين الجسرين التعاونية.
افتتح الفرع الجديد الشيخ حامد بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة جمعية بين الجسرين، بحضور يوسف علي موسليام، العضو المنتدب، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية.
ويوفر المتجر الجديد الذي تبلغ مساحته الإجمالية 7413 متراً مربعاً، خيارات التسوق الشهيرة لدى متاجر لولو، والتي تشمل تشكيلات السلع التموينية المفضلة، المنتجات الطازجة والتي تم تنسيقها على أحدث مفاهيم التسوق العالمية. كما سيجد المتسوقون أحدث صيحات الأزياء في المتجر متعدد الأقسام.
ويحظى المتجر بمساحة واسعة لمواقف السيارات تسع لعدد 552 سيارة.
ويقع الهايبر ماركت الجديد في مركز تسوق ربدان الجديد، والذي يشمل عدداً من المرافق والمتاجر مثل ماكينات الصرافات ومتاجر الاتصالات.
وقال يوسف علي: «سعداء بافتتاح متجرنا الجديد في ربدان مول بالتعاون مع جمعية بين الجسرين. وذلك يؤكد التزامنا بالوصول إلى تحقيق سوق متنوع وشامل. ويأتي هذا الافتتاح تماشياً مع رؤيتنا الطموحة في المواصلة في التوسع والتطوير في السوق المحلي، ومواكبة التطور العمراني في الدولة».

اللولو
مجموعة اللولو
أبوظبي
الإمارات
بين الجسرين
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا
عربي ودولي
دراسة حديثة تظهر عدم وجود متحورة جديدة لـ«كورونا»
اليوم 15:55
أرشيفية
عربي ودولي
إخماد حريق في مصفاة نفط روسية
اليوم 15:50
بلجيكا تختار«الشاب تيديسكو» مدرباً لمنتخب غارق في الشكوك
الرياضي
بلجيكا تختار«الشاب تيديسكو» مدرباً لمنتخب غارق في الشكوك
اليوم 15:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©