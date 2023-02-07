ميناء خليفة يحصد لقب «جينيس» لتشكيل شعار باستخدام حاويات

أبوظبي (الاتحاد)

حقق ميناء خليفة، التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، رقماً قياسياً في جينيس للأرقام القياسية من خلال تشكيل أكبر شعار/ صورة على مستوى العالم باستخدام حاويات الشحن.

وتم تشكيل شعار مجموعة موانئ أبوظبي بجمع 676 حاوية في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، حيث بلغ الطول الإجمالي للشعار أكثر من 1000 متر، فيما بلغ عرضه 174 متراً، محققاً بذلك ما يقارب ضعف الرقم القياسي السابق الذي سجلته محطة تانجونج باجار في سنغافورة عام 2017 بمجموع 359 حاوية.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي: «تضمن قدرات ميناء خليفة ومرافقه الحديثة استمرارنا في تأدية دور حيوي لتمكين التجارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما نحرص على مواصلة الابتكار وتبني الأفكار الجديدة والمبتكرة لتسجيل المزيد من الأرقام القياسية في المستقبل».

يتمتع ميناء خليفة بموقع استراتيجي يربط قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا بمنطقة الشرق الأوسط، وهو أول ميناء شبه آلي في المنطقة، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 7.8 مليون حاوية نمطية سنوياً. وتم تصميم المخطط الرئيسي لتوسعة الميناء لتحقيق هدف مجموعة موانئ أبوظبي المتمثل في مناولة 15 مليون حاوية نمطية و25 مليون طن من البضائع العامة سنوياً بحلول عام 2030.