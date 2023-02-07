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الاقتصادي

22.4 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات وتايلاند

خلال توقيع الاتفاقية بحضور ثاني الزيودي وجورين لاكاسانا وعدد من المسؤولين (من المصدر)
8 فبراير 2023 01:39

الشارقة (الاتحاد) 

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية التايلاندية، هي علاقات متينة وراسخة وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، ومن أبرزها العقارات والسياحة والصناعة والضيافة والأمن الغذائي والزراعة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي في هذه القطاعات ساهم بتعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك، حيث جاءت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً كأكبر الشركاء التجاريين مع تايلاند وفي المرتبة 13 عالمياً خلال عام 2022، وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين أكثر من 6.1 مليار دولار (22.4 مليار درهم) خلال العام نفسه بنمو 21 % مقارنة في عام 2021.
جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي الذي نظمه اتحاد غرف الإمارات، أمس، واستضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمناسبة زيارة وفد رفيع المستوى من مملكة تايلاند لإمارة الشارقة، برئاسة معالي جورين لاكاسانا، ويسيت نائب رئيس الوزراء وزير التجارة التايلاندي، وحضره عبد الله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعدد من مديري الغرف التجارية بالدولة، كما حضره ممثلون عن مجتمع الأعمال المحلي والتايلاندي. وشهد الملتقى إطلاق أول مجلس أعمال مشترك بين الإمارات وتايلاند بموجب مذكرة تفاهم، تم توقيعها بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية واللجنة الدائمة المشتركة للتجارة والصناعة والأعمال المصرفية التايلاندية، لتعزيز التعاون المشترك، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

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علاقات راسخة
قال معالي ثاني الزيودي: حقق البلدان تطوراً ملحوظاً في تدفق الاستثمارات البينية، حيث وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في تايلاند إلى 300 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2022، والتي تشكل 52% من إجمالي الاستثمارات الواردة من منطقة الشرق الأوسط، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتايلاند إلى دولة الإمارات 84 مليون دولار حتى نهاية العام الماضي، ما يعكس مدى قوة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والتي تشكل أساسا لبناء شراكات اقتصادية جديدة أكثر ازدهارا خلال المرحلة المقبلة، وتخدم الأهداف التنموية لكلا البلدين.

خطوة متقدمة
من جانبه، أعرب معالي جورين لاكاسانا ويسيت، عن تقديره لحسن الضيافة والتسهيلات المقدمة لتنظيم الملتقى الذي يعد خطوة متقدمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تايلاند والإمارات، كوسيلة فعالة ومجدية لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة تمثل أحد الأهداف الرئيسية التي يجري العمل عليها في بلاده للانطلاق من دولة الإمارات إلى دول منطقة الشرق الأوسط، لاسيما أن الإمارات تعد مركزاً اقتصادياً متميزاً على المستوى الإقليمي، في ظل حركة النمو الشاملة التي تشهدها على مختلف الصعد الاقتصادية، وتوفيرها خدمات لوجستية متقدمة، وتشريعات وقوانين مشجعة وبنية تحتية متطورة، مؤكداً أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين ستكون انطلاقة جديدة لتعزيز العلاقات التجارية، وتنمية وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين.

الإمارات وتايلاند
الإمارات
تايلاند
ثاني الزيودي
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