مليارا درهم تداولات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التداولات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 519 مبايعة بقيمة 1.61 مليار درهم منها 72 مبايعة للأراضي بقيمة 561.25 مليون درهم و447 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.05 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 156 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 86 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 408.86 مليون درهم، منها 14 رهن أراض بقيمة 284.42 مليون درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 124.45 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 23.09 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 6 ملايين درهم.

من جهة أخرى، تستعدّ دائرة الأراضي والأملاك في دبي للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من معرض العقارات الدولي، والذي تُعقد فعالياته تحت رعاية الدائرة خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وانطلاقاً من حرصها الدائم على التواصل مع مجتمع المستثمرين العقاريين والمتعاملين وأصحاب المصلحة، وترسيخ ثقتهم بالقطاع العقاري في الإمارة، تعتزم أراضي دبي خلال مشاركتها في الحدث، في إبراز رؤيتها ورسالتها الجديدة وخطتها إلى عام 2026، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الرائدة في جناحها الخاص في المعرض.