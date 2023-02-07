«الإمارات الإسلامي» يطلق حملة عالمية لتسريع الابتكار

دبي (الاتحاد)

أطلق «الإمارات الإسلامي»، حملة عالمية لتسريع وتيرة أعمال التكنولوجيا المالية بالتعاون مع منصة «بلاج آند بلاي أبوظبي» العالمية الرائدة في مجال الابتكار. وتمثل الحملة دعوة لشركات التكنولوجيا المالية الإسلامية الرائدة والشركات المالية الناشئة، للتقدم بمقترحات يمكن أن تعزز تجارب المتعاملين عبر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري والاستقرار المالي.

وتأتي هذه الخطوة لتبني على شراكة «بلاج آند بلاي أبوظبي» مع المجموعة المصرفية، حيث تعاون بنك الإمارات دبي الوطني في وقت سابق من العام الماضي مع المنصة لتعزيز منظومة الابتكار المفتوحة لدى البنك والارتقاء بها إلى المستويات العالمية.

وفي السنوات الأخيرة، شهد التمويل الإسلامي نمواً سريعاً على مستوى دوره في التمكين المالي الأخلاقي ومن حيث حصته في السوق المالية العالمية، بنمو يُقدر بنسبة 18%، ليصل إلى 179 مليار دولار في حجم المعاملات المحتمل بحلول عام 2026.

وتعكس حملة «الإمارات الإسلامي» العالمية لتسريع وتيرة أعمال التكنولوجيا المالية التزام المصرف بتوسيع سوق الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية، مدفوعاً بالابتكار المصرفي والتميز في الخدمة.