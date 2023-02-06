«مصدر» تدعم جهود أذربيجان لنشر الطاقة النظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن افتتاح مكتب أعمال لها في العاصمة الأذرية باكو، وذلك في إطار التزامها بدعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة في أذربيجان.

وقالت الشركة، إنها ستتعاون مع الحكومة والشركاء الآخرين في أذربيجان؛ بهدف تسريع وتيرة نمو قطاع الطاقة المتجددة، تماشياً مع الجهود المتواصلة للدولة والخطوات المتقدمة التي اتخذتها لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة، والتحول نحو مستقبل منخفض الكربون. حضر مراسم افتتاح مكتب أعمال «مصدر» كل من محمد مراد البلوشي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أذربيجان، وجاويد عبد اللاييف، مدير الوكالة الأذرية للطاقة المتجددة التابعة لوزارة الطاقة، ووفد من شركة «مصدر» ترأسه محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية القيادة، تركز (مصدر) على تطبيق نهج الشراكات النوعية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي افتتاح مكتب (مصدر) في باكو لدعم تنامي نشاط الشركة في أذربيجان، بما يتماشى مع نهج دولة الإمارات بالعمل على تحقيق الحياد المناخي، وخلق فرص للنمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، كونها تتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومع الاستعداد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر هذا العام».

من جانبه، قال سفير دولة الإمارات لدى أذربيجان: «يعكس افتتاح مكتب (مصدر) الطموحات المشتركة لكل من دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان الخاصة بالطاقة المتجددة والاستدامة، حيث تلتزم كلتا الدولتين بالعمل معاً من أجل بناء مستقبل مستدام».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يؤكد افتتاح مكتبنا في باكو تزايد اهتمام أذربيجان بتطوير قطاع الطاقة النظيفة، ومدى تنامي محفظة المشاريع العالمية لشركة مصدر التي تهدف إلى زيادة قدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030».

ومن جانبه، قال جاويد عبد اللاييف: «لا شك في أن العمل والتعاون مع شركاء مثل (مصدر) سيساعدنا في تحقيق أهدافنا، وضمان مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً لشعبنا.

ومن شأن الاتفاقيات التي وقعناها مع (مصدر) أن تسهم بدور مهم في رحلتنا للنمو الأخضر».