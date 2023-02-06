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الاقتصادي

«جي أم جي» تستحوذ على شركة «أسواق»

«جي أم جي» تستحوذ على شركة «أسواق»
7 فبراير 2023 02:38

دبي (وام) 

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أعلنت «جي أم جي»، استحواذها على شركة «أسواق» من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، بما في ذلك شركاتها العاملة في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة والعقارات.
وتضيف صفقة الاستحواذ هذه 11 مركز تسوق مجتمعياً و22 متجر سوبرماركت إلى شبكة شركة «جي أم جي» من منافذ البيع بالتجزئة الآخذة بالتوسع.
وفي أبريل 2022، استحوذت الشركة على متاجر علامة «جيان» التجارية من شركة «أوربن فودز» التابعة لمجموعة «دبي القابضة».
وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي أم جي»: يمثل  الاستحواذ محطةً استراتيجيةً مهمةً في عملياتنا، فمن خلالها  نضيف إلى سجلنا شركات «أسواق» العاملة في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة والعقارات.
وأضاف: «ترتكز عمليات الاستحواذ والتوسع التي نقوم بها إلى هدف محدد هو المساهمة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات».
وأوضح: دخلنا قطاع تجزئة المواد الغذائية العام الماضي بهدف تغطية سلسلة الاستهلاك الغذائي بأكملها، ومن خلال ضم «أسواق» إلى محفظة «جي أم جي»، فإننا نقترب أكثر من المجتمعات التي نخدمها.
من جانبه، قال خليفة الدبوس، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «نحن على ثقة بأن أسواق بدعم موظفيها سوف تحقق المزيد من النمو والازدهار تحت إشراف شركة عائلية متنوعة تتمتع بخبرة هائلة وسجل حافل في قطاع التجزئة».

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية
دبي
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