الثلاثاء 7 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

18 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

18 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
7 فبراير 2023 02:38

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية تتسارع وعلاقاتنا الاقتصادية في نمو.. والأرقام قياسية
انطلاق التمرين العسكري المشترك «تعاون 3» بين الإمارات وسلطنة عُمان

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 18.3 مليار درهم، مدعومة بحالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات مع توالي إعلانات الشركات عن أرباح قوية وتوزيعات سخية لعام 2022.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.125 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 3.143 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس الاثنين، موزعة بواقع 2.552 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و591.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم سيولة خلال تداولات اليوم بنحو 1.68 مليار درهم، موزعة بواقع 1.43 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية 254.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 339.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 17 ألف صفقة.
ونجح سوق دبي المالي في تجاوز حاجز 3400 نقطة عند أعلى مستوياته في 3 أشهر بعد ارتفاع مؤشره العام بنسبة 0.52% أو ما يعادل 17.47 نقطة ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، وصولاً إلى مستوى 3400.37 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 11 نوفمبر الماضي.
وصعد سوق أبوظبي للأوراق المالية للجلسة السادسة على التوالي، بالغاً أعلى مستوياته في أسبوعين، مع نمو مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.68% ليغلق عند 9918.32 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.7% ليبلغ مستوى 10001.55 نقطة.

الأسهم المحلية
الإمارات
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
عربي ودولي
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 07:46
يبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في كهرمانماراس ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا لأكثر من 4 آلاف قتيل
اليوم 07:14
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
الرياضي
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
اليوم 06:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©