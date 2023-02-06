18 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 18.3 مليار درهم، مدعومة بحالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات مع توالي إعلانات الشركات عن أرباح قوية وتوزيعات سخية لعام 2022.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.125 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 3.143 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس الاثنين، موزعة بواقع 2.552 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و591.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم سيولة خلال تداولات اليوم بنحو 1.68 مليار درهم، موزعة بواقع 1.43 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية 254.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 339.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 17 ألف صفقة.

ونجح سوق دبي المالي في تجاوز حاجز 3400 نقطة عند أعلى مستوياته في 3 أشهر بعد ارتفاع مؤشره العام بنسبة 0.52% أو ما يعادل 17.47 نقطة ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، وصولاً إلى مستوى 3400.37 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 11 نوفمبر الماضي.

وصعد سوق أبوظبي للأوراق المالية للجلسة السادسة على التوالي، بالغاً أعلى مستوياته في أسبوعين، مع نمو مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.68% ليغلق عند 9918.32 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.7% ليبلغ مستوى 10001.55 نقطة.