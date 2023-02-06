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الاقتصادي

الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية العربية

الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية العربية
7 فبراير 2023 02:38

القاهرة (وام) 

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شاركت دولة الإمارات في أعمال اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي بدأت أمس بجامعة الدول العربية، برئاسة موريتانيا ومشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية والمالية بالدول العربية.
مثل الدولة في الاجتماع أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد.
وتناقش اللجنة على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 11 بنداً تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية للعمل العربي المشترك، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الاجتماعي للقمة العربية 32 بالمملكة العربية السعودية 2023، والإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها بموريتانيا 6 و7 نوفمبر المقبل.

الإمارات
جامعة الدول العربية
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