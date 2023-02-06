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الاقتصادي

«أوبك»: فتح الاقتصاد الصيني يعزز الطلب على النفط

«أوبك»: فتح الاقتصاد الصيني يعزز الطلب على النفط
7 فبراير 2023 02:38

نيودلهي (د ب أ) 

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 أشار الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغصن، إلى توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلاً في خضم إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد سنوات عدة من قيود مكافحة جائحة «كورونا». ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الغصن أمام منتدى أسبوع الطاقة الهندي، إنه توجد إمكانية واسعة للطلب على النفط هذا العام، وأيضاً إمكانية لحدوث تقلبات. 
ولفت إلى أن «كوفيد - 19» لا يزال «وحشاً» يفرض نطاقاً من «الأمور المجهولة» بالنسبة للأسواق العالمية. 
وأضاف أن وزراء الدول الأعضاء في تحالف «أوبك بلس» لا يفصلهم سوى «اتصال هاتفي» إذا ما تطلب الأمر التدخل، واتخاذ قرار بشأن التدخل في حجم المعروض من النفط.

أوبك
الاقتصاد الصيني
الصين
النفط
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