«إنفستوبيا» توقع اتفاقية شراكة مع «الإمارات للتنمية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت منصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار، التي أطلقتها حكومة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2021، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، تؤسس لتعاون مشترك بين المنصة والمصرف بهدف الاستفادة من قدراتهم معاً لدفع النمو الاقتصادي والتنويع والتحول الصناعي في الاقتصادات الجديدة.

شهد التوقيع معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس «إنفستوبيا»، فيما وقع المذكرة كل من محمد ناصر الزعابي، الرئيس التنفيذي لمنصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية. وقال محمد ناصر الزعابي، الرئيس التنفيذي لمنصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار: «من خلال هذه الشراكة، ستتعاون منصة إنفستوبيا العالمية مع مصرف الإمارات للتنمية لإثراء النقاشات حول الاقتصادات الجديدة، خاصة خلال مؤتمر إنفستوبيا السنوي في مارس 2023. هناك العديد من المجالات والقطاعات المشتركة التي تشكل محور اهتمام كل من إنفستوبيا ومصرف الإمارات للتنمية مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، وهذا من شأنه مساعدة مجتمع إنفستوبيا من مستثمرين وقادة أعمال على مناقشة وتحديد فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية».

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يمثل مؤتمر إنفستوبيا 2023 حدثاً استراتيجياً رفيع المستوى يمنح المشاركين منصة للتفاعل مع المستثمرين الإقليميين والعالميين وممثلي الحكومات وقادة الأعمال من جميع القطاعات والصناعات المختلفة».

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة أبوظبي المؤتمر الثاني لمنصة إنفستوبيا في 2 و3 مارس 2023، تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات».