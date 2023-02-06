«منتدى الشارقة للاستثمار» يناقش تطورات مشهد الاقتصاد العالمي

الشارقة (الاتحاد)

يناقش منتدى الشارقة للاستثمار 2023، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، ضمن أعماله، التي تجمع 50 متحدثاً من كبار المستثمرين ورجال الأعمال العالميين، آخر التطورات في المشهد الاستثماري العالمي وانعكاساته على مواقف المستثمرين وخياراتهم، حيث تعدت أرقام المسجلين في المنتدى أكثر من 1600 مستثمر ورجل أعمال، ومن التنفيذيين في الشركات الكبيرة والناشئة بمختلف القطاعات.

وتبدأ أعمال الدورة السادسة من المنتدى غداً الأربعاء، لتستمر على مدار يومين في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «إعادة تعريف الاقتصادات... نحو مستقبل اقتصادي أفضل»، الذي يأتي انسجاماً مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها المستقبلية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع الخطط والاستراتيجيات طويلة المدى.

وزراء ومسؤولون

وتنطلق أعمال المنتدى بكلمات رئيسة من أبرز المسؤولين المشاركين، حيث سيقدم معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، رؤيته حول الاقتصاد الوطني والخطط الحكومية لتحقيق النمو الاقتصادي، فيما سيقدم كلٌ من معالي ألغيرنون ياو، وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في حكومة هونغ كونغ، والسيد تشونغ كوك-كوان، نائب وزير العدل في حكومة هونغ كونغ، استعراض الاستراتيجيات التي وظفتها هونغ كونغ لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي فيها.

ويناقش المنتدى، في أربع جلسات حوارية، موضوعات اقتصادية مهمة، مثل «الاقتصاد الافتراضي» و«مستقبل الاقتصاد الأخضر» و«منظومة الاستثمار في الشارقة»، و«ريادة الأعمال النسائية في الاقتصاد الرقمي»، فيما ستركز أعمال اليوم الثاني منه على «الجهود الإقليمية لمساعدة الشركات على التوسع»، و«مستقبل الشركات العائلية وأثرها في المنطقة»، و«عملية ريادة الأعمال في أوقات متغيرة»، و«مستقبل التكنولوجيا المالية»، و«توسيع فرص الاستثمار بين الشارقة وهونغ كونغ».