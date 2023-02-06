«e& إنترناشونال» توقع مذكرة تفاهم مع «اتصالات تونس»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «&e انترناشونال» مذكرة تفاهم مع شركة اتصالات تونس، بهدف انضمامها إلى برنامج «شبكة الشراكات»، الذي تم إطلاقه مؤخراً لتأسيس شبكة الشراكات الخاصة بـ«مجموعة &e»، للتعاون مع شركات الاتصالات العاملة في الأسواق الإقليمية.

وتُعد «اتصالات تونس»، المشغل الوطني لخدمات الهاتف الثابت والمتنقل في تونس، أول شركة تنضم إلى البرنامج، وذلك بهدف التعاون وتبادل التجارب والخدمات الأكثر تطوراً في القطاع، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي تمتلكها «مجموعة &e» في 16 دولة حول العالم، وجهودها الكبيرة التي تقدمها من أجل دعم المشغلين الإقليميين والعالميين لتحقيق النمو المستدام في أعمالهم، وتوفر لهم أفضل الحلول لتعزيز تجربة العملاء.

وتحدد الاتفاقية، الذي وقعها كل من ميخائيل جيرشوك، الرئيس التنفيذي لشركة «&e إنترناشونال»، والأسعد بن ذياب، الرئيس والمدير العام لشركة اتصالات تونس، الإطار الذي يتعاون فيه كلا الطرفان من أجل العمل المشترك وتبادل المعرفة، بما في ذلك الدعم الكامل من أجل تطوير الخدمات التجارية، وشبكة المشتريات، بالإضافة إلى توفير أحدث التقنيات المبتكرة.