«شعاع» تخطط لإطلاق صندوقين استثماريين في النصف الأول

دبي (الاتحاد)

قالت شركة شعاع كابيتال، المدرجة في سوق دبي المالي، إن أداء صناديقها الاستثمارية تتفوق على نظيراتها العالمية في عام 2022، بعد أن سجلت نمواً قوياً في مجال الأصول الخاضعة للإدارة عبر مجموعة صناديقها الاستثمارية وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجة (ICC) في سوق أبوظبي العالمي وتديرها «شعاع جي إم سي ليمتد» («شعاع جي إم سي»).

ووفقاً لبيان أصدرته الشركة، حققت شعاع نمواً بنسبة 210% في إجمالي الأصول المدارة على مدى عامين، لترتفع قيمتها من 74 مليون دولار إلى أكثر من 230 مليون دولار على الرغم من تحديات السوق الصعبة، وبالإضافة إلى التدفقات القوية، فقد حققت الصناديق متعددة الأصول وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجة أداءً استثنائياً.

وتعتزم «شعاع جي إم سي» طرح صندوقين إضافيين وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجة في النصف الأول من عام 2023، وتتوقّع أن تتجاوز قيمة الأصول المدارة وفق الهيكلية حاجز 400 مليون دولار..

وتخطط «شعاع» أيضاً لطرح مجموعة إضافية من صناديق أسواق النقد والصناديق التي تركز على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن منصة هيكلية شركات الخلايا المدمجة الخاصة بها.