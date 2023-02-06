«الدار العقارية» تطلق مشروعاً جديداً في جزيرة السعديات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة الدار العقارية «الدار» مشروع «منارة ليفنج»، السكني في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات في أبوظبي، والذي سيضم 237 منزلاً بالقرب من منارة السعديات، ومن العديد من الوجهات الرئيسية.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «نتابع بشكل متواصل توجهات السوق العقاري في أبوظبي، وقد لاحظنا ارتفاع الطلب على مساحات معيشة تجمع الجودة العالية والتكلفة المعقولة. ويمثل (منارة ليفنج) أول مشروع ضمن مجموعتنا الجديدة من العقارات، وسيعقب هذا المشروع المزيد من المشاريع التطويرية في إطار هذا المفهوم الجديد».

ومن المقرر أن يبدأ بناء مشروع «منارة ليفنج» في الربع الثالث من عام 2023، مع توقعات ببدء تسليم الشقق في الربع الأول من عام 2026.

وسيعتمد المشروع مجموعة من تدابير التصميم والبناء المستدامة، بما في ذلك استخدام أنظمة تساعد على استهلاك المياه بكفاءة، وتقنيات المباني الخضراء، ومواد البناء المستدامة.