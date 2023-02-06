2.3 مليار درهم لمشروعين عقاريين في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة داماك العقارية، تعيين «الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية» لبدء أعمال البناء الأساسية لمشروع «كافالي تاور» المكون من 71 طابقاً.

وستبدأ بموجب هذا العقد الذي تبلغ قيمته نحو 886 مليون درهم، أعمال البناء الرئيسية للبرج السكني الذي تملكه شركة داماك في دبي مارينا.

ويشتمل برج «كافالي تاور»، الذي تبلغ قيمته التطويرية نحو ملياري درهم، على 436 وحدة سكنية. وفي السياق ذاته أعلنت شركة تايجر العقارية عن إطلاق مشروع «نيفا» في قرية جميرا الدائرية في إمارة دبي، بتكلفة استثمارية 300 مليون درهم، حيث يضم المشروع 400 من الوحدات السكنية ومكاتب.