الثلاثاء 7 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

"الاتحادية للضرائب" تستعرض خطوات التسجيل بالنظام الرقمي المُطوَّر لرد الضريبة للسياح

"الاتحادية للضرائب"
6 فبراير 2023 15:49

 نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب ندوة تعريفية تفاعلية لتجار التجزئة حول الآليات والخصائص الجديدة المُبسَّطة للتسجيل في النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 %، والذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً.

شهدت الندوة التعريفية - التي نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي بالتعاون مع شركة "بلانيت" المُشغِّلة لنظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح - مشاركة كبيرة من تجار التجزئة العاملين في الدولة، وتم خلالها استعراض سُبل الارتقاء المُستدام بتجربة المتعاملين بخدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام الإماراتي لرد الضريبة للسياح عبر التواصل المُستمر مع المُتعاملين مع النظام والتعرف على مُقترحاتهم وملاحظاتهم للاستفادة منها وأخذها بعين الاعتبار في خطط التطوير المتواصلة التي تقوم بها الهيئة لأنظمتها.

وقدم ممثلو الهيئة وشركة "بلانيت" خلال الندوة شرحاً شاملاً للإجراءات المطلوبة لتسجيل تجار التجزئة في النظام الرقمي المُطَوَّر لرد الضريبة للسياح، مؤكدين أنه يتعين على كافة قطاعات الأعمال المعنية الاطلاع على الأدلة الخاصة بالتسجيل، وتم تقديم عرض توضيحي حول كيفية تقديم طلبات تسجيل محلات التجزئة في النظام، والأمور المطلوب مراعاتها خلال تعبئة الطلبات والمستندات المطلوبة للتسجيل.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الندوة التعريفية شهدت تفاعلاً جيداً من قبل المشاركين حيث تم إحاطتهم علماً بأن الهيئة تقوم بتنفيذ إجراءات مستمرة لزيادة تحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح من خلال إضافة خصائص جديدة توفر مزيداً من التسهيلات خلال عملية التسجيل، وتمت الإجابة عن جميع الاستفسارات بهذا الشأن.

وأكدت الهيئة أن النظام الرقمي المُطَوَّر لرد الضريبة للسياح تم تجهيزه وفق أحدث المعايير التي تضمن كفاءة وسرعة الأداء، وسهولة ووضوح الإجراءات، مشيرة إلى الحرص على عقد اجتماعات تشاورية مع المعنيين بالتعامل مع النظام لاستطلاع آرائهم حول عملية التطوير من واقع تجاربهم العملية، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات في ضوء المراجعة المستمرة لخططها التشغيلية لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة في الأداء، وتسهيل الإجراءات، بما يحقق سعادة عملائها من جميع الفئات. 

 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية تتسارع وعلاقاتنا الاقتصادية في نمو.. والأرقام قياسية
انطلاق التمرين العسكري المشترك «تعاون 3» بين الإمارات وسلطنة عُمان
المصدر: وام
السياحة
الإمارات
الهيئة الاتحادية للضرائب
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
عربي ودولي
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 07:46
يبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في كهرمانماراس ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا لأكثر من 4 آلاف قتيل
اليوم 07:14
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
الرياضي
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
اليوم 06:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©