الذهب يهبط لأدنى مستوى له منذ 4 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أسابيع اليوم الاثنين في الوقت الذي استقر فيه سعر الدولار بعد بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع والتي أثارت المخاوف أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عند 1،865.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يناير في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1879.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 22.24 دولار للأونصة كما هبط البلاتين 0.1 في المئة إلى 973.04 دولار والبلاديوم 0.5 في المئة إلى 1616.54 دولار.