فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023 10:32
تسهم تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في إحداث تغيير جذري في عملية اتخاذ القرار لدى الحكومات والمؤسسات والأفراد على حد سواء، إذ أن إمكانية معالجة كميات ضخمة من البيانات وتحليلها واستخلاص المعلومات المفيدة منها أصبحت مهمة جداً لتمكين مجموعة واسعة من القطاعات والتطبيقات من تحقيق أكبر استفادة من تلك المعلومات. وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وتيرة متسارعة في تبني التقنيات والبنية التحتية الحديثة، وتفوقت على الأسواق المتطورة واستطاعت توفير بيئة تنظيمية داعمة، الأمر الذي مكّنها من البروز كوجهة عالمية للابتكار.
وتعد القدرة على جمع كميات هائلة ومنوعة من البيانات وتسخيرها من أبرز فوائد تحليلات البيانات الضخمة، إذ تعزز هذه البيانات عملية اتخاذ قرارات مدروسة، وتوفر معلومات ورؤى تحليلية سريعة وقابلة للتطبيق للقيام بالتنبؤ بدقة، كما تساعد المؤسسات على اتخاذ القرارات المناسبة والتصرف وفقاً للتغييرات الحاصلة في منظوماتها، بدءاً من التعامل بكفاءة مع التحديات الاقتصادية، ووصولاً إلى حل الأزمات والمشاكل التي تؤثر على الجمهور بشكل عام.
يشكل قطاع الخدمات الحكومية العامة أحد أبرز القطاعات التي تؤدي فيها تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي دوراً حيوياً في تعزيز ممارسات وبروتوكولات السلامة للمواطنين، وتطوير أولويات استراتيجية تشكل جزءاً من مبادرات التحول الرقمي على المستوى الوطني. وبفضل قدرتها على تزويد وكالات الأمن وإنفاذ القانون بتحليلات البيانات الشاملة وحلول العلوم الجنائية الرقمية، يمكن للبيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تقلل فترة التحقيقات بشكل ملحوظ، وأن تحدد التهديدات الأمنية المحتملة، وأن توفر معلومات قابلة للتطبيق لكي تستفيد منها فرق العمليات. كما يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تمكّن هذه الوكالات من التحقق من هوية المستخدمين بشكل فوري باستخدام البيانات الحيوية الشاملة للمساعدة على تأمين العمليات المرتبطة بالمقاييس الحيوية وتعزيز أمن الهوية الرقمية للأفراد والمواطنين. أما على مستوى الحكومات، فيمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أن تمكّن الهيئات الحكومية من تحسين خدمات المواطنين وأن تمهّد الطريق لمدن المستقبل الذكية. وفي قطاع الرعاية الصحية، يتيح تحليل البيانات الحالية والماضية للمهنيين العاملين في القطاع إمكانية اتخاذ قرارات تشغيلية وسريرية أكثر فعالية وكفاءة، إضافة إلى التنبؤ بالاتجاهات السائدة، وضبط انتشار الأمراض.
على صعيد آخر، يعتبر قطاع الخدمات المالية من المجالات الأخرى التي تؤدي فيها تحليلات البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي دوراً بارزاً. تتسم عمليات التحليل والتدقيق المالي التقليدية بأنها عمليات مجهدة، إذ يستغرق استكمال كميات ضخمة من البيانات وقتاً طويلاً. لكن الذكاء الاصطناعي قادر على أتمتة العمليات بذكاء، وخاصة عمليات التدقيق المالي، إضافة إلى قدرته على اكتشاف الانحرافات المالية وتطبيق ممارسات تصنيف المخاطر في الوقت نفسه. ولا تشمل التطبيقات العملية لتحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في القطاع المالي الميزانية العمومية فحسب، بل يمكنها تحديد تضارب المصالح بدقة والتضارب بين الأطراف المعنية بالموارد البشرية، وهي قادرة على تعزيز الحماية من انتحال الشخصية وتحديد الحسابات المزيفة. لذا فإن استخدام تحليل البيانات المالية المتكامل ومتعدد المنصات على نطاق واسع يمكّن المؤسسات من خفض الموارد البشرية اللازمة للمهام التي تستغرق وقتاً طويلاً واتخاذ إجراءات استباقية للتقليل من المخاطر وحماية أصول العملاء.
وفي القطاع الرياضي، تساعد تحليلات البيانات الضخمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الفرق والشركات الرياضية على تحسين فهمها لطبيعة المشجعين وتعزيز أداء الرياضيين وتحديد أفضل المواهب الرياضية المتاحة. كما تتميز تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي بقدرتها على تحسين تجربة المشجعين، بدءاً من ضبط الجماهير وتعزيز أمنهم، ومروراً بتحليل الآراء والمشاعر السائدة، والاستفادة من الكميات الهائلة للبيانات للاضطلاع بمعلومات ورؤى فورية، إضافة إلى تعزيز تفاعل المشجعين مع رياضاتهم المفضلة. ويمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تطلق العنان لإمكانات الرياضيين عبر مساعدة الفرق الرياضية والمدربين على تحليل أداء اللاعبين بشكل أكثر تفصيلاً. كما يمكن استنتاج أنماط معينة عبر الاستفادة من التقنيات القابلة للارتداء، بهدف اتخاذ قرارات مدروسة تشمل مختلف النواحي، مثل البرامج الغذائية الموصى بها، وشكل الفرق الرياضية، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة والإصابات التي قد يتعرض لها الرياضيون، ما يساعد الفرق على تقليل المخاطر وتطبيق الإجراءات الوقائية. ويمكن كذلك أتمتة عملية الاستحواذ على المواهب عبر تحديد الأنماط بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف أفضل الرياضيين وضمان أن تكون المواهب الجديدة مكملة للمهارات وأساليب اللعب الموجودة مسبقاً، إضافة إلى تغطية نقاط الضعف لدى اللاعبين الآخرين والتي قد لا يجدها حتى أكثر الكشّافين خبرة. لذا فإن ما سبق هو غيض من فيض الميزات الواسعة التي تتيحها البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في منظومة الرياضة العالمية.
وعلاوة على الفوائد التي توفرها تلك التقنيات في القطاعات الآنف ذكرها، فإنها تدفع أيضاً وتيرة الابتكار وتحسّن الكفاءة بشكل عام، في حين ما زال هناك بعض القطاعات التي لن تستفيد بشكل فوري من استخدام هذه المفاهيم. ويمكن لتحليلات البيانات الضخمة أن تساعد المؤسسات والشركات على تحديد الأثر البيئي لأنشطتها وإدارته والتنبؤ به، إضافة إلى تحسين إدارة موارد المدن، وتعزيز البرامج التعليمية بما يدعم عملية التعلم لدى الطلبة. ومن شأن تلك التقنيات أن تفتح الباب على مصراعيه أمام معلومات ورؤى وفرص لم تكن متاحة من قبل، عبر تمكين الشركات والمؤسسات من الاستفادة من كميات غير محدودة من البيانات.
نحن في "بريسايت" ندرك حجم التحديات القائمة ونرى أن هناك فرصاً وافرة للمساهمة في إرساء مستقبل أفضل للعالم. كما تضم شركتنا عوامل النجاح التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وأفضل الكفاءات المبدعة والرؤية الرامية إلى إحداث تغيير إيجابي عبر قيادة مسيرة التحول الرقمي. وبعد أن تحول وباء كوفيد-19 إلى أزمة عالمية، ساهمت حلولنا في دعم جهود حكومة الإمارات من خلال البيانات المبنية على التحليلات لكي تواصل البلاد فتح حدودها أمام الزوار. كما استخدمنا حلولنا العالمية لتحليلات الفيديوهات لتوفير نظام تقني ذكي ومستدام للترحيب بـ24 مليون زائر لمعرض "إكسبو 2020 دبي" بأمان كامل.
إن "بريسايت" تتعامل مع المشاكل والتحديات بنظرة شاملة تمكّن الشركات من اتخاذ القرار وتساعدها على تبني تلك التقنيات التي تحدث أثراً إيجابياً فورياً وملموساً إضافة إلى أثرها على المدى البعيد. وتساهم الشركة في الاضطلاع بحلول وخدمات ونماذج أعمال جديدة تساعد على تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك انطلاقاً من سعيها الدائم إلى بناء مستقبل أفضل.