ارتفاع أسعار النفط بعد مؤشرات لانتعاش الطلب في الصين
ارتفاع أسعار النفط بعد مؤشرات لانتعاش الطلب في الصين
6 فبراير 2023 08:09
ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات اليوم الاثنين بعد أن هبطت نحو ثمانية في المئة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن طغت المخاوف بشأن الاقتصادات الرئيسية على مؤشرات انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو0.2 في المئة إلى 80.10 دولار للبرميل الساعة 0022 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا بزيادة 0.2 في المئة أيضا إلى 73.54 دولار للبرميل.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ثلاثة في المئة يوم الجمعة بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية القوية مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة وهو ما عزز بدوره الدولار.