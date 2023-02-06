الثلاثاء 7 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

ارتفاع أسعار النفط بعد مؤشرات لانتعاش الطلب في الصين

ارتفاع أسعار النفط بعد مؤشرات لانتعاش الطلب في الصين
6 فبراير 2023 08:09

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات اليوم الاثنين بعد أن هبطت نحو ثمانية في المئة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن طغت المخاوف بشأن الاقتصادات الرئيسية على مؤشرات انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو0.2 في المئة إلى 80.10 دولار للبرميل الساعة 0022 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا بزيادة 0.2 في المئة أيضا إلى 73.54 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ثلاثة في المئة يوم الجمعة بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية القوية مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة وهو ما عزز بدوره الدولار.

 

أخبار ذات صلة
«أوبك»: فتح الاقتصاد الصيني يعزز الطلب على النفط
إقليم كردستان العراق يوقف تصدير نفطه عبر ميناء تركي
المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
الصين
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
عشرات الوفيات.. تفش غامض لالتهاب السحايا في المكسيك
عربي ودولي
عشرات الوفيات.. تفش غامض لالتهاب السحايا في المكسيك
اليوم 07:56
مودي
مودي يفتتح أكبر مصنع للطائرات المروحية في الهند
اليوم 07:52
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
عربي ودولي
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 07:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©