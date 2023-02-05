«بروج» تستكشف فرصاً جديدة للنمو والتوسع الدولي

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة بروج، أن الشركة تستكشف فرص النمو من خلال التوسع الدولي، لافتاً إلى التركيز على التوسع بالمناطق الجغرافية والأسواق التي تدعم الأولويات الاستراتيجية الحالية للشركة، بما يعزز استراتيجيتها للنمو طويل الأجل، ويعزز مكانة «بروج» كإحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة.

وقال السويدي، في تصريحات أمس، إن «بروج» ستواصل تطوير حلول مستدامة ومبتكرة جديدة من خلال التفاعل الوثيق مع سلسلة القيمة بأكملها بناءً على نموذج أعمال متكامل، مؤكداً أن «بروج» تمتلك منتجات متنوعة ترتكز على البولي أوليفينات وقاعدة أصول تشغيلية عالية الكفاءة.

وتوقع السويدي استقرار المبيعات حتى نهاية العام الحالي، مع استمرار الشركة في الاستفادة من محفظتها المتوازنة بمختلف المناطق التي تتواجد بها، مشيراً إلى تفاؤله بنمو حجم المبيعات، حيث تسجل المناطق التي تتواجد فيها أسواق «بروج» حالياً نمواً مستقراً في الطلب على البولي أوليفينات مقارنة بالأسواق المتقدمة، في ظل الأداء الاقتصادي القوي في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع تراجع التحديات اللوجستية.

وبلغ صافي أرباح «بروج» خلال العام الماضي 1.4 مليار دولار (5.1 مليار درهم)، بما يتماشى مع توقعات السوق وصموده بشكل جيد، وحققت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة %8.2، بلغت 6.7 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك بفضل نمو إجمالي مبيعات البولي أوليفينات خلال هذه الفترة بنسبة %14.9.

وشهدت هذه الفترة نمواً في الطاقة الإنتاجية الإجمالية بنسبة 10% على أساس سنوي، بعد استكمال تشغيل الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين التابعة لبروج بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى دعم الإنتاج المتميز من خلال توفير قدرة إنتاجية إضافية بلغت 500 كيلو طن سنوياً، وتوفير أصناف أكثر تنوعاً وجودة من مزيج المنتجات ودعم تصنيع المنتجات الممتازة.

وقال السويدي: نظراً لتدفقاتنا النقدية الجيدة وأدائنا التشغيلي القوي، نؤكد التزامنا بدفع 975 مليون دولار كتوزيعات أرباح للمساهمين بعد الطرح العام عن السنة المالية 2022، ودفع 1.3 مليار دولار على الأقل للسنة المالية 2023، بعد أن قمنا بدفع توزيعات أرباح مؤقتة بقيمة 325 مليون دولار للمساهمين في أكتوبر 2022.

توقعات إيجابية

وعن توقعات «بروج» للسوق في عام 2023، قال السويدي: لا يزال النشاط في أسواق بروج الأساسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط أقوى منه في الأسواق المتقدمة، مع تحقيقها معدلات نمو اقتصادي تفوق نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة، ونتوقع نمواً مستقراً للطلب على البولي أوليفينات في مناطقنا الأساسية، كما نتوقع أيضاً استئناف النشاط الاقتصادي المتنامي في الصين لدعم الطلب في الربعين الأول الثاني، وستظل تكاليف الإيثان ثابتة بشكل أساسي بموجب اتفاقية التسعير طويلة الأجل المبرمة مع «أدنوك»، مما يُمكنا من تقدير التكاليف على المدى الطويل.

وأضاف: نواصل زيادة منتجاتنا المتميزة والمتنوعة وسنواصل دعم علاوات تسعير أعلى من الأسعار المعيارية، حيث كان معدل إنتاج المصانع قوياً في العام الماضي، ويوجد الآن زخم إضافي بعد الانتهاء من التشغيل الكامل للوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين، ما يدعم الطاقة الإنتاجية وحجم الإنتاج، مؤكداً مواصلة الشركة العمل على تطوير حلول مستدامة ومبتكرة جديدة من خلال التفاعل الوثيق مع سلسلة القيمة بأكملها بناءً على نموذج أعمال الشركة.

خفض التكلفة

وقال هزيم السويدي: إن الشركة بدأت بالفعل مبادرات خفض التكلفة وتحسين الإيرادات، وتم بالفعل تطبيق كل عنصر من العناصر الأربعة لبرنامج تعزيز القيمة، وسيتم تحقيق الأثر المالي المادي للبرنامج خلال عام 2023 فما بعد، ويركز البرنامج على خفض التكلفة الثابتة والمتغيرة ومبادرات تعزيز الهامش الربحي مثل مجموعة المبيعات الإقليمية وأنواع المنتجات وعلاوة التسعير.

وأوضح أن البرنامج يُمكن شركة بروج من السعي وراء فرص النمو المستقبلية، وتحقيق هوامش ربحية وعلاوات تسعير جيدة مقابل التسعير المعياري، وتعزيز موقعها التنافسي بصورة أكبر.