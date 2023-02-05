مشاريع استثمارية منزلية روادها على مقاعد الدراسة

ريم البريكي (أبوظبي)

في بيئة إبداعية خلقت توازناً بين الدراسة العلمية وبين العمل المبكر، عبر مشاريع استثمارية منزلية صنفت في خانة المشاريع متناهية الصغر، نجح رواد مشاريع إماراتيون على مقاعد الدراسة في مدارس حكومية وخاصة، في خوض تجربة الاستثمار ودخول السوق والبدء في تنفيذ مشاريعهم الصغيرة عبر بوابة التجربة من المنزل أولاً.

وتؤكد راية المحرزي (رائدة في العمل التطوعي) أن المشاريع الاستثمارية اليوم شهدت تحولاً كبيراً من حيث دخول فئة جديدة هي فئة الأبناء اليافعين من الفئات العمرية 12-17 عاماً)، مبينة أن مشاركة وتفعيل دور هذه الفئة الصغيرة وتحفيزها لأداء أدوار نافعة للمجتمع يأتي بالنفع العام والخاص سواء للمجتمع أو الأفراد، ويتمثل هذا النفع بتنشئة الأجيال القادمة على الاعتماد على أنفسهم وتكوين مشاريع استثمارية ناجحة وتأمين دخل لهم يغنيهم عن البحث عن الوظيفة.

وأشارت المحرزي إلى أن لديها حفيداتها على مقاعد الدراسة ويملكن مشروعهن الخاص، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات وفرت الجهد والوقت والوصول لشريحة كبيرة من المتعاملين، كما أن الجيل الصغير يفكر بشكل أفضل في الاكتفاء الذاتي وتوفير دخل خاص به، كما ينظرون للمستقبل برؤية ثاقبة وحكيمة.

وأكدت المحرزي أن التشجيع جاء من خلال البرامج الحكومية لدعم فئة الشباب وتحفيز دورهم في العمل سواء من خلال المناهج التعليمية التي تدفع بالطلاب إلى الاعتماد على أنفسهم وبناء شخصيتهم وتعزيز ثقتهم بالأدوار التي يقومون بها، أو من خلال المؤسسات الحكومية الداعمة لمشاريع الشباب ومن تلك البرامج تاجر أبوظبي الذي سهل على مختلف الفئات العمرية تحقيق مشاريعها وإنجاحها بشكل أفضل دون الحاجة لترخيص مقر أو محل والسماح لهم بالبدء من المنزل.

موهبة ومجال استثماري

وأفادت سلامة فهد، أنها استفادت من تجربتها في بيع منتجات يدوية كانت تصنعها بنفسها منزليا لتعاود بيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر حساب شخصي اعدته لعرض منتجاتها، مشيرة أنها بدأت في سن الـ13 واستطاعت كسب ثقة العملاء الذين توافدوا للطلب مما تقوم بتصنيعه.

من جانبه قال سعيد الرميثي إنه بدأ أول مشروع استثماري له في عمر 15 عاماً، حيث قام باستثمار وتوظيف شغفه في مجال الزراعة في زراعة محاصيل زراعية جديدة، وتمكن من إجراء العديد من التجارب حتى نجح في إدخال محاصيل جديدة للسوق الإماراتي، مضيفاً أنه تمكن من زراعة أنواع كانت في السابق تعد من المستحيل زراعتها في الدولة، كما يصب ذلك ضمن رؤية الدولة في الاستدامة والتوجه نحو الزراعة وتوفير الأمن الغذائي.