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4 ملايين مسجل بالهوية الرقمية نهاية 2022

4 ملايين مسجل بالهوية الرقمية نهاية 2022
6 فبراير 2023 01:15

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ عدد المسجلين في الهوية الرقمية «UAE Pass» أربعة ملايين مسجل بنهاية عام 2022، وفق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة، في تصريحات صحفية إنه من المقرر تسجيل جميع الفئات المستهدفة بالهوية الرقمية خلال العام الحالي.
وتعد الهوية الرقمية أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين.

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هوية  آمنة 
وقال المسمار إن الهوية الرقمية تتميز بأنها هوية رقمية آمنة تتيح تخزين ومشاركة المستندات الرقمية وتحديث الملف التعريفي مع العنوان ومعلومات الاتصال، فضلاً عن الخدمات المخصصة لكل مستخدم.
وأوضح أن تطبيق الهوية الرقمية يهدف إلى خدمة أهداف حكومة دولة الإمارات، الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية.
ويستخدم تطبيق «الهوية الرقمية» تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه في تسجيل المتعاملين، حيث يمكن إنشاء حساب موثق في أقل من 5 دقائق ودون الحاجة لزيارة مراكز الخدمات الحكومية، بعدما كانت عملية التسجيل في التطبيق تتطلب نحو 20 دقيقة وزيارة مركز خدمات لإنجازها.

المحفظة الرقمية
ويحتوي تطبيق الهوية الرقمية على محفظة رقمية لحفظ وتبادل المستندات الرقمية مع الدوائر الحكومية، واستخدامها في تخليص المعاملات بسرعة ودون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.
وتتيح الهوية الرقمية لمستخدميها إمكانية طلب نسخة إلكترونية من المستندات الرسمية واستعمالها بأمان في إجراء المعاملات وطلب الخدمات من مزوّديها، حيث تمتاز هذه الخاصية بأنها تحد من استخدام الورق وعدد الزيارات الشخصية للمراكز، وبالتالي توفير الوقت والجهد كما تعمل هذه الخاصية وفقاً لتقنية البلوك تشين.

الهوية الرقمية
هيئة تنظيم الاتصالات
الحكومة الرقمية
الإمارات
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