«دوكاب».. صرح وطني ينافس عالمياً بختم  «صنع في الإمارات»

يوسف العربي (أبوظبي)

عبر مسيرة حافلة من النجاحات والإنجازات، امتدت لأكثر من 4 عقود، استطاعت مجموعة دوكاب التي تأسست في عام 1979، في ترسيخ حضورها على المستويين المحلي والعالمي، لتكون واحدة من كبريات شركات التصنيع في دولة الإمارات والمنطقة، من خلال تصدير نحو %60 من منتجاتها التي تحمل ختم «صُنع في الإمارات» إلى أكثر من 55 سوقاً حول العالم.

وحتى العام الماضي 2022، وصل إجمالي استثمارات مجموعة «دوكاب» الصرح الصناعي الوطني، إلى ملياري درهم، منها 1.7 مليار درهم تم استثمارها داخل الإمارات و300 مليون درهم خارج الدولة، حسب محمد المطوع، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي كشف عن نمو إيرادات المجموعة، خلال العام الماضي، بنسبة %12 مقارنة بعام 2021، ونمو إيرادات أعمال الكابلات بنسبة %21، وأعمال المعادن بنسبة %33.

وقال المطوع، في حواره مع «الاتحاد»: إن الشركة استطاعت تجاوز التحديات اللوجستية التي فرضتها جائحة «كورونا»، وأضافت خلال الفترة الماضية 10 أسواق جديدة، ليصل مجموع الوجهات التي تصلها منتجات «دوكاب» إلى 55 سوقاً بنهاية عام 2022 مقارنة بـ 45 سوقاً بنهاية عام 2021.

وأوضح أن «دوكاب»، التي تُعد إحدى كبريات شركات التصنيع الوطنية، تقوم بتصدير 60% من منتجاتها لأسواق تتوزع على دول الخليج وآسيا، وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين وتشمل قائمة الأسواق بولندا، ألمانيا، فرنسا، كولومبيا، جمهورية التشيك، مشيراً إلى أن «دوكاب» ستواصل خلال الفترة المقبلة الدخول في أسواق واعدة جديدة على مستوى العالم.

وتدعم «دوكاب» التي بدأت أعمالها منذ أكثر 4 عقود والشركة الوحيدة التي تقدم حلول النحاس والألمنيوم في المنطقة، المشاريع الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، ويشمل هذا العديد من القطاعات الحيوية بما في ذلك الطاقة، والنقل، والصناعة، والدفاع، والإنشاءات العامة.

مشاريع استراتيجية

وأوضح المطوع أن منتجات «دوكاب» كانت حاضرة بقوة في العديد من المشاريع الحيوية المحلية الرئيسية، على غرار مشروع «إكسبو 2020 دبي»، والاتحاد للقطارات، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومتحف المستقبل، وبرج خليفة، لافتاً إلى أن «دوكاب» تركز على مشاريع الطاقة المتجددة، حيث توجد لديها العديد من الفرص في هذا المجال، وتشمل قائمة المشاريع التي عملت عليها كلاً من «ريان كورنر ويندفارم» في أستراليا، ومشروع «جنرال إلكتريك المتكامل» في العراق، ومزرعة خليج السويس في مصر، ومشروع الظفرة للطاقة الشمسية بأبوظبي.

وأضاف أن وحدات الأعمال الرئيسية لمجموعة دوكاب تضم شركة دوكاب للكابلات والتي تشمل كابلات «دوكاب» وكابلات الجهد العالي، وشركة دوكاب للمعادن، وشركة الحلول المتكاملة وتستثمر هذه الوحدات في العمل وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات العالمية الرائدة.

حلول متكاملة

وأكد المطوع أن «دوكاب» شركة متكاملة تقدم العديد من الخدمات الهندسية والمشتريات والبناء، آخذة بعين الاعتبار أن المجال متاح أمام الجميع للنجاح والتميز، وعليه تواصل «دوكاب» العمل مع العديد من الشركات الهندسية الرائدة، والشركات الرائدة المختصة في مجالات توفير المواد عالية الجودة، والإنشاءات على مستوى العالم.

وقال إن «دوكاب» تدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 من خلال الحد من البصمة الكربونية لعملياتها عن طريق الاستفادة من محطة الطاقة الشمسية الداخلية الخاصة بها، ومن خلال الحصول على الألمنيوم المصهور من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

استراتيجية الصناعة

وأكد أن المجموعة تحرص على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، والتي تعكس الكم الكبير من الفرص النوعية المتاحة أمام مجتمع الأعمال المحلي، مشدداً على تطلع مجموعة دوكاب إلى هذه الاستراتيجية بوصفها منصة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية بهدف مواصلة تقديم منتجات عالية الجودة. وأكد دعم «دوكاب» التي توفر مجموعة واسعة من الحلول ذات الجودة العالية لعملائها في قطاع الطاقة العالمي، شعار «صنع في الإمارات» عبر شرائها المنتجات عالية الجودة التي يتم تصنيعها محلياً، وبالتالي ضخ المزيد من الأموال في اقتصاد دولة الإمارات، وذلك عوضاً عن التوجه للأسواق العالمية لشراء واستيراد البضائع منها.

60% معدل التوطين في المناصب التنفيذية

قالت ميثاء شعيب، نائب رئيس الاتصال المؤسسي لـ«الاتحاد»: إن شركة دوكاب تحافظ على الحد الأدنى للتوطين، وهو 37% من إجمالي القوى العاملة في المجموعة، موضحة أن الكفاءات الوطنية تشغل 60% من المناصب التنفيذية، و27% من المناصب الإدارية الوسطى في المجموعة.

ولفتت إلى أن «دوكاب» تعمل وفق خطة خمسية مستقبلية، تحرص من خلالها على إيلاء الأولوية في جميع الوظائف الشاغرة لأبناء الإمارات، من شأنها خدمة القطاع الصناعي في الدولة، مثل الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والمالية والموارد البشرية والتجارة والقانون، والتدقيق وسلاسل التوريد والمعادن وغيرها العديد. وقالت إن الشركة حققت ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات قيمة وطنية مضافة بلغت 93.7% من حيث نسب التوطين وتنويع الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاقتصادي لدولة الإمارات.

وتساهم «دوكاب» في الأثر الاستراتيجي للبرنامج من خلال تطوير سلاسل الإمداد وتنمية الصناعات وخدمات محلية جديدة، وتنويع الناتج المحلي، وجذب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى استحداث فرص عمل نوعية في القطاع الخاص.

وقالت إن دوكاب تستثمر الخردة الفائضة لديها في صنع منتجات شركة دوكاب للمعادن ضمن ممارساتها المتعددة لإعادة التدوير لديها.