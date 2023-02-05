القرية العالمية.. سياحة بلا حدود

مصطفى عبد العظيم (دبي)

في وطن التسامح، تُجسد «القرية العالمية» بنموذجها الاستثنائي، المعني الحقيقي للأخوة الإنسانية والتعايش المشترك، الذي تذوب في الحدود وتنصهر فيه الأمم وتتلاقى عنده الحضارات. فعبر بوابتها الثلاث.. العالم والثقافة والسعادة.. ينطلق الزائر في رحلة استثنائية لا تتطلب تأشيرات وحجوزات مسبقة، يطوف خلالها عبر كبسولة الزمن وفي ومضات سحر المكان بين حضارات وثقافات مختلفة ترتسم على واجهات 27 جناحاً تضمنها القرية في موسمها السابع والعشرين، وتحوي بداخلها عالم فسيح من المتعة والبهجة يزداد ألقاً كلما تجول الزائر بين أروقة المكان ملامساً مقتنياته القادمة من قارات العالم المختلفة، فضلاً عن تذوق أشهى الأكلات والتعرف على تاريخ شعوب ممتدة لآلاف السنين.

جناح الإمارات

تبدأ رحلة الزائر عند الدخول من بوابة الثقافة بزيارة جناح دولة الإمارات، الذي تجتمع فيه عراقة الماضي وحداثة الحاضر والمستقبل المشرق، حيث يستقبل الجناح زواره بمعالم رائعة ومميزة مشهورة عالمياً مثل برج الرياح الإماراتي المميز وعين دبي وتصميمات إبداعية تتكامل معاً لتندمج فيها روعة المكان مع جمال وموهبة الحرفين الإماراتيين وهم يستقبلون ضيوفهم ويبهرونهم بقدراتهم الفريدة في صنع أجمل المنتجات اليدوية، من الأواني الفخارية والبسط والسلاسل وشبكات الصيد والسجاد وكل ما يُميز تراث الإمارات العريق.

جناح تركيا

يأخذ الجناح التركي زواره في جولة عبر التاريخ للتعرف على الثقافات والتقاليد التركية القديمة، والمعالم السياحية الشهيرة مثل مبنى آيا صوفيا التاريخي وسوق تقسيم القديم ومنطقة كبادوكيا التاريخية بمناظرها الخلابة. وخلال الرحلة، يستمتع الزائر بالحصول على عدة تذكارات مختلفة، حيث تتواجد الأعمال اليدوية القديمة من فخار وخزف ومجوهرات، وبلا شك الجلوس قليلاً لتذوق أشهى الحلويات التركية.

جناح باكستان

أما الجولة في جناح باكستان، فهي رحلة ثقافية غنية، تستقبل الزوار عند الدخول الواجهة الضخمة المصممة على نسق قلعة لاهور الشهيرة قبل التجول عبر القرى التقليدية الجميلة، والتسوق وشراء تذكارات مصنوعة يدوياً من الرخام الباكستاني والشالات القطنية، بالإضافة إلى سجاد وأثاث المنزل.

جناح مصر

يستقبل الجناح المصري في القرية العالمية هذا الموسم زواره بعبق التاريخ الممتد في جذور الحضارة الإنسانية، عبر واجهته الفرعونية المزينة بورق البردي، ليأخذ زواره في رحلة عبر الزمان إلى عالم مختلف من القصص والحكايات، التي ترويها الأعمال اليدوية المعروضة داخل الجناح وإبداعات الحرفين الذين يقدمون كل الحرف التقليدية القديمة أمام الجمهور، الذي يستمتع بشراء المنتجات القطنية الملائمة لجميع الأعمار التي يشتهر بها جناح مصر.

جناح تايلاند

أما عبر واجهة جناح تايلاند المستوحاة من المعبد الأبيض المزخرف الشهير، حيث تنتشر في أجزائه الأنشطة المشوقة والمعالم الرائعة، ينتقل الزائر إلى عالم جديد من الأصوات والألوان الزاهية، حيث يمكن اقتناء الهدايا التي يصنعها أبرز الحرفيين.

جناح أفريقيا

أما في جناح أفريقيا، فينتظر الزوار رحلة رائعة عند الوصول، وترحيباً حماسياً من الأسد والفهد ووحيد القرن والفيل والجاموس للمشاركة في مغامرة مشوقة.

ويجمع جناح أفريقيا في تصميمه مناطق مختلفة من القارة، بما في ذلك مدينة جني في مالي، وقصر الطين الموجود في غرداية في الجزائر، ويحوي أيضاً قرى شرق أفريقيا النائية.

جناح الهند

يقدم جناح الهند الذي تم تصميمه هذا الموسم ليمثل معلم «مدخل الهند» في مومباي، مزيجاً من الألوان والعطور ومشاهد تغني العين والروح، فعند دخول الجناح يتنقل الزوار إلى عالم القصور الفاخرة فيما يتأملون الحرف التقليدية من الاكسسوارات والأحذية المميزة، فضلاً عن تذوق ألذ الأطعمة التي تشتهر بها الهند، مثل الباني بوري وفادا بوه وشاي الماسالا.

جناح السعودية

يضم جناح السعودية مظاهر فريدة ومميزة تعبّر عن تاريخ المملكة وتقاليدها وضيافتها، كما يجسّد رحلتها المذهلة عبر الزمن، مثل قوس المدخل الرئيسي المستوحى من العمارة القديمة في مكة المكرمة. ويمنح الجناح الفرصة لزواره لتذوق أنواع القهوة السعودية وأجود أنواع التمور وشراء أفخم العطور والبخور السعودية.

جناح أوروبا

جناح أوروبا في القرية العالمية هو بمثابة احتفال بكل التقاليد والرموز التي تشتهر بها القارة الجميلة، من الاحتفالات بمولد ملكة بريطانيا الراحلة إلى المعالم الهندسية المنتشرة في أرجاء القارة، مثل برج إيفل الفرنسي وبرج بيزا المائل الإيطالي، وغيرها الكثير. والمميز في هذا الجناح هو نسخة التاج الملكي المتاح للضيوف لالتقاط الصور التذكارية.

جناح سوريا

تم تصميم الواجهة الرئيسية لجناح سوريا على غرار سكة حديد الحجاز بينما تشبه جوانب الواجهة أعمدة بالميرا. جناح سوريا هو عبارة عن باحة غنية بالثقافة والفنون الحرفية والإبداعات. تستقبلكم فرقة الدبكة السورية التقليدية، وفي أقسام الجناح يذهل الحرفيون الدمشقيون الزوار بفنونهم اليدوية الخلابة من الرسم على زجاج والنسج على النول وصناعة المنتجات من القش.

جناح فلسطين

عند زيارة جناح فلسطين المستوحى تصميمه من الهندسة المعمارية التاريخية الرائعة التي تشتهر بها فلسطين، يقف الزائر للتعرف على أحداث تاريخية مشوقة عن طريق عروض الجناح المميزة التي تصاحبها الموسيقى التقليدية.