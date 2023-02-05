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الاقتصادي

«اقتصادية الشارقة» تؤكد دور القطاع الخاص بالتنمية

«اقتصادية الشارقة» تؤكد دور القطاع الخاص بالتنمية
6 فبراير 2023 01:15

الشارقة (وام)

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أكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق أعلى مستويات التنافسية للإمارة وهو ما يؤثر وبشكل إيجابي في الناتج المحلي للإمارة.
وقال السويدي إن بيئة ممارسة الأعمال في الشارقة تُعد من الأفضل على مستوى المنطقة وذلك بفضل الإجراءات المبسطة التي تتبناها دائرة التنمية الاقتصادية وكل الجهات الحكومية الأخرى، مشيراً إلى أن الدائرة تسترشد بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية تطوير دور القطاعات التجارية والصناعية في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة. وأوضح، خلال لقائه وفداً من «متاجر» إحدى أبرز مجموعات التسوق التجارية التابعة لشركة الشارقة القابضة، أن الدائرة تولي اهتماماً بكبار المستثمرين وذلك لأهمية دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة والمتواصلة والدور الحيوي لهم في التطوير وإيجاد مزيد من الفرص في الإمارة والمشاركة مع الحكومة في رفع وتحقيق مؤشرات جودة الحياة. وأكد السويدي، خلال اللقاء، حرص الدائرة على تعزيز الشراكات مع الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة، وتعريفهم بآليات عملها المتطورة التي تتبعها حالياً وفق المعايير العالمية، ومن خلال استراتيجيتها الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة .

الشارقة
اقتصادية الشارقة
القطاع الخاص
سلطان عبدالله بن هده السويدي
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