اتفاقية شراكة بين «أورينت للتأمين» و«المشرق»

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة أورينت للتأمين، اتفاقية شراكة مع المشرق، لإطلاق خطة جديدة للتأمين والاستثمار والادخار مضمونة العائدات ومنخفضة المخاطر.

وقالت الشركة، إن الخطة التأمينية تم تصميمها لتقدم مزايا التأمين ونمو الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير فترات استحقاق مضمونة وأمان مالي طويل الأمد.

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين إن الشراكة مع المشرق تساهم في توفير فرص نمو من خلال شبكة المشرق واسعة النطاق، مشيراً إلى مواصلة الشركة توفير حلول ادخار فعالة تلبي احتياجات العملاء وبما تتيح لهم تطوير خطة مالية فعالة مبنية على أسس متينة.

من جانبه، قال علاء الدين الديسي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس المشرق الذهبي: «تمثّل هذه الخطوة التعاون الأحدث في إطار مساعينا الرامية لإثراء مجموعة منتجات التأمين الشاملة لدينا، والتي تشمل خطط التأمين الصحي والتأمين ضد الأمراض الخطيرة وخطط حماية أسلوب الحياة وحلول التأمين على الحياة، حيث تتكامل خبرات شركة أورينت مع نهجنا القائم على توفير أفضل التجارب الرقمية.

ويهدف تطوير منتج أورينت إديوكير إلى تزويد العملاء بحل استثماري يوفر الطمأنينة والأمن المالي والعوائد المضمونة. كما يوفر هذا المنتج الجديد للادخار والاستثمار للزبائن استقراراً مالياً طويل الأمد مع الحد الأدنى الممكن من المخاطر، سواء كانوا يتطلعون إلى الادخار من أجل الرسوم المدرسية لأطفالهم أو من أجل التقاعد».