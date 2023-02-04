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الاقتصادي

فرنسا تطالب بالشفافية بشأن دعم الصناعة الخضراء

برونو لو مير
5 فبراير 2023 01:37

باريس (وكالات)

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 من المقرر أن يتوجه وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إلى واشنطن بعد غدٍ الثلاثاء، للمشاركة في اجتماعات، سيطالب خلالها بمزيد من الشفافية من إدارة الرئيس جو بادين بشأن دعم الصناعة الخضراء، لتجنب تصعيد التوترات التجارية عبر الأطلسي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، أمس. 
وسوف يلتقي لومير، ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، مسؤولين أميركيين، من بينهم وزيرة الخزانة جانيت يلين، في إطار رد فعل الاتحاد الأوروبي على قانون خفض التضخم الأميركي. 
ويشمل القانون نفقات جديدة وإعفاءات ضريبية بمقدار نحو 500 مليار دولار على مدار عقد. 
وكانت فرنسا أحد من انتقدوا القانون الأميركي علناً، وحذرت من أنه يمكن أن يعيد صياغة، على نحو جائر، قواعد العولمة وإبعاد الوظائف والاستثمار بعيداً عن أوروبا. وعرضت الولايات المتحدة بالفعل ائتماناً ضريبياً للمركبات التجارية الأوروبية الصنع. 
ويناقش الجانبان اتفاقاً محتملاً بشأن المعادن والمواد الخام المهمة، حيث قد يتم التعامل مع الاتحاد الأوروبي كشريك تجارة حرة.

فرنسا
جو بايدن
الولايات المتحدة
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