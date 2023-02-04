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الاقتصادي

«بي إم دبليو» تتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية

مصنع «بي أم دبليو» في المكسيك (رويترز)
5 فبراير 2023 01:37

سان لويس (المكسيك) (د ب أ)

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تعتزم شركة بي إم دبليو الألمانية لإنتاج السيارات الاستثمار في تصنيع سيارات كهربائية بالكامل في المكسيك، اعتباراً من عام 2027.
وأعلنت الشركة، أمس الأول، عن استثمار 800 مليون يورو لدمج طرازات «نيوكلاس» مع مركز تجميع جديد لبطاريات الجهد العالي في مصنعها بولاية سان بوتوسي وسط المكسيك. وقال عضو مجلس إدارة الشركة للإنتاج، ميلان نيدليكوفيل، الموجود حالياً في سان لويس بوتوسي: «نعمل باستمرار على مواءمة شبكة الإنتاج لدينا مع إنتاج وسائل النقل الكهربائي». وتريد الشركة تسريع إنتاج سلسلة السيارات الكهربائية الجديدة، والتي من المقرر أن تخرج من خط التجميع في مصنع ديبريسين في المجر اعتباراً من 2025.
تعد المكسيك مركزاً مهماً للسيارات نظراً لقربها من سوق الولايات المتحدة المهم، إضافة إلى تكاليف العمالة المنخفضة نسبياً. تم افتتاح مصنع الإنتاج في سان لويس بوتوسي في عام 2019. تقوم شركة بي إم دبليو بالفعل بإنتاج الفئة الثالثة «سيدان»، والفئة الثانية كوبيه، وإم 2 في هذا المصنع. ومن المتوقع أن يخلق المصنع المكسيكي الجديد بالاستثمارات الجديدة حوالي 1000 وظيفة إضافية.

السيارات الكهربائية
بي إم دبليو
المكسيك
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