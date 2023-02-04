الأحد 5 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

خروج بريطانيا من قائمة  أهم 10 شركاء تجاريين لألمانيا

خروج بريطانيا من قائمة  أهم 10 شركاء تجاريين لألمانيا
5 فبراير 2023 01:37

لندن (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
ألمانيا تتريث قبل تسليم دباباتها القتالية لأوكرانيا
أوليفر كان: تصريحات نوير ليست منصفة

أظهر تحليل لبيانات صادرة عن المكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، أجرته وكالة التجارة والاستثمار الألمانية، استمرار تراجع الأهمية الاقتصادية لبريطانيا بالنسبة للتجارة الخارجية للبلاد، بعد ثلاث سنوات من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقالت وكالة التجارة والاستثمار الألمانية: إنه نظراً لتداعيات بريكست، والوضع السيئ لصناعة السيارات البريطانية، خرجت البلاد من قائمة أهم عشر شركاء تجاريين لألمانيا في 2022 للمرة الأولى. 
وارتفع معدل التبادل التجاري السلعي بين ألمانيا وبريطانيا بواقع 14.1% مقارنة بالعام السابق، إلى 111 مليون يورو (120 مليون دولار). وزاد حجم تجارة ألمانيا مع جمهورية التشيك بواقع 16.4% إلى 112.9 مليون يورو، لتطيح ببريطانيا من المرتبة العاشرة. وقبل استفتاء بريكست في 2016، كانت بريطانيا تحتل المرتبة الخامسة ضمن أكبر الشركاء التجاريين لألمانيا. ومنذ 2018، تتراجع هذه المكانة بشكل مطرد. وقالت وكالة التجارة والاستثمار: «هناك الكثير من الأسباب وراء التراجع. فعلى سبيل المثال، أدى بريكست إلى تباطؤ وتيرة التجارة البينية على مستويات مختلفة. كما يعوق المعدل الضعيف لتنمية الاستثمار التجاري منذ استفتاء 2016 الطلب الصناعي على السلع من ألمانيا».

بريطانيا
بريكست
ألمانيا
المملكة المتحدة
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
الرياضي
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
اليوم 04:14
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
الإمارات
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
اليوم 01:40
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
اليوم 01:40
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
الإمارات
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
اليوم 01:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©