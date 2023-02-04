خروج بريطانيا من قائمة  أهم 10 شركاء تجاريين لألمانيا

لندن (د ب أ)

أظهر تحليل لبيانات صادرة عن المكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، أجرته وكالة التجارة والاستثمار الألمانية، استمرار تراجع الأهمية الاقتصادية لبريطانيا بالنسبة للتجارة الخارجية للبلاد، بعد ثلاث سنوات من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقالت وكالة التجارة والاستثمار الألمانية: إنه نظراً لتداعيات بريكست، والوضع السيئ لصناعة السيارات البريطانية، خرجت البلاد من قائمة أهم عشر شركاء تجاريين لألمانيا في 2022 للمرة الأولى.

وارتفع معدل التبادل التجاري السلعي بين ألمانيا وبريطانيا بواقع 14.1% مقارنة بالعام السابق، إلى 111 مليون يورو (120 مليون دولار). وزاد حجم تجارة ألمانيا مع جمهورية التشيك بواقع 16.4% إلى 112.9 مليون يورو، لتطيح ببريطانيا من المرتبة العاشرة. وقبل استفتاء بريكست في 2016، كانت بريطانيا تحتل المرتبة الخامسة ضمن أكبر الشركاء التجاريين لألمانيا. ومنذ 2018، تتراجع هذه المكانة بشكل مطرد. وقالت وكالة التجارة والاستثمار: «هناك الكثير من الأسباب وراء التراجع. فعلى سبيل المثال، أدى بريكست إلى تباطؤ وتيرة التجارة البينية على مستويات مختلفة. كما يعوق المعدل الضعيف لتنمية الاستثمار التجاري منذ استفتاء 2016 الطلب الصناعي على السلع من ألمانيا».