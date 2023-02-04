الهند ترفع الضرائب على صادرات الوقود وإنتاج النفط

نيودلهي (وكالات)

رفعت الهند الضرائب على تصدير الديزل ووقود الطائرات والنفط الخام، المنتج محلياً، في أعقاب تغييرات في أسعارها القياسية العالمية. وبحسب إشعار من الحكومة، تمت زيادة الضريبة على تصدير وقود الطائرات بواقع 71.4%، لتصل إلى 6 روبيات، للتر، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء. والرسوم، التي كان قد تم فرضها أولاً في يوليو الماضي، وتتم عادة مراجعتها كل أسبوعين، هي الآن في أعلى مستوى لها، منذ سبتمبر الماضي.

وتم رفع الضريبة على صادرات الديزل، بواقع 50%، لتصل إلى 7.5 روبية، للتر، وهو أعلى مستوى لها منذ النصف الأول من ديسمبر الماضي.

ويتزامن أحدث ارتفاع مع سريان حظر فرضه الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من اليوم على الواردات المحمولة بحراً من الوقود المكرر الروسي، وهي خطوة ربما تدعم الطلب على المنتجات من مصافي التكرير الآسيوية.